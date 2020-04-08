КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» не планирует сокращать оклады игроковКак клубы АПЛ ведут себя во время пандемии ЦСКА на карантинеНа карантине. Чем клубы РПЛ заполняют вынужденную паузу? Рейносо — символ свиного гриппа в спортеКоронавирус — не первый. Как мексиканский спорт столкнулся со свиным гриппом
  • 07:00
    • Игроки «Локомотива» отказались пойти на снижение зарплаты
  • 21:20
    • Сезон Серии А может быть доигран осенью
  • 18:46
    • Федун: Мы в России теряем только на зарплате
  • 18:36
    • Смолов нарушил карантин и улетел из Виго в Россию
  • 18:25
    • УЕФА опроверг слова Чеферина о завершении ЛЧ не позднее 3 августа
  • 14:39
    • Руни: Почему футболисты вдруг стали козлами отпущения?
  • 13:55
    • «Барселона» поборется за защитника «Милана»
    Все новости спорта

    «Славия» доставит БАТЭ проблем

    «Славия» Мозырь — БАТЭ. Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч Кубка Белоруссии 8 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на БАТЭ
    Прогноз на «Славия» Мозырь — БАТЭ
    «Славия» — БАТЭ
    В рамках полуфинала Кубка Белоруссии «Славия» Мозырь встретится с БАТЭ. Команды сыграют 8 апреля на стадионе «Юность». Начало в 17:30 по мск. Прогноз на «Славия» Мозырь — БАТЭ.

    «Славия» Мозырь

    В этом турнире «Славия» стартовала очень уверенно, хотя соперником было «Дняпро» из Первой лиги. Как бы там ни было, хозяева выиграли обе встречи с одинаковым счетом 3:0.

    После победы в четвертьфинале кубка страны команда провела три матча в рамках Высшей лиги. В первом туре было поражение от «Слуцка».

    Затем коллектив собрался и выиграл два поединка подряд, причем не у самых легких соперников — БАТЭ 2:1 и «Динамо» Брест 1:2.

    Все прогнозы на футбол

    Отметим, что в прошлом розыгрыше турнира «Славия» выбыла на стадии 1/8 финала, проиграв «Белшине» в серии пенальти.

    БАТЭ

    В прошлом раунде кубка у БАТЭ было непростое противостояние с минским «Динамо», однако гостям удалось выиграть в двух встречах. Сначала на выезде «сине-желтые» выиграли 1:2, а затем на своем поле одержали вторую победу со счетом 3:2.

  • Между плохим и наихудшим. Пять вариантов завершения сезона АПЛ
  • Каковы варианты для АПЛ и английского футбола на фоне пандемии коронавируса?
  • Вчера

    • На старте чемпионата «борисовцам» не повезло, поскольку в двух первых турах команда потерпела поражение. Сначала БАТЭ уступил «Энергетику-БГУ» 3:1, а после проиграл «Славии» Мозырь 2:1.

    В последнем матче, 4 апреля, БАТЭ с минимальным счетом обыграл «Рух» Брест со счетом 1:0.

  • Коронавирус — не первый. Как мексиканский спорт столкнулся со свиным гриппом
  • Нечто похожее на коронавирус, но не захватившее так сильно Европу, случилось более десяти лет назад
  • Вчера

    • В прошлом сезоне гости дошли только до четвертьфинала, где проиграли «Ислочи».

    Прогноз и ставка

    В нынешнем сезоне «Славия» уже побеждала БАТЭ, причем на своем поле. Так что вряд ли «борисовцам» будет просто. Ну и учитывая кубковый формат встречи, матч может получится не таким результативным, как в прошлый раз.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 15СделатьСтавок без рискаleon.ru

    Коэффициенты букмекеры дают такие: победу хозяев они оценивают в 4.50, а победу гостей — в 1.77. Ничья оценена коэффициентом 3.55.

    В официальных встреча беспроигрышная серия «Славии» составляет 5 поединков. С учетом предсезонных матчей команда выиграла 4 раза подряд.

    Учитывая, что в Высшей лиге «славяне» обыграли двух непростых соперников, так что они вполне могут доставить проблем. Мы предлагаем поставить на исход «1Х» за 1.98. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • Завтра в 23:59
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • Завтра в 23:59
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Послезавтра в 19:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    В 2001 году «МЮ» победил 5:3, уступая 0:3 к перерыву
  • Действительно ли выигрывать 2:0 рискованно?
    • 04:37 04/04/2020     Сезон АПЛ нужно как-то завершить
  • Между плохим и наихудшим. Пять вариантов завершения сезона АПЛ
    • Вчера в 02:18     Николя Анелька
  • 11 известных выпускников академии ПСЖ, которые оказались не нужны клубу
    • 13:20 02/04/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    «Славия» Мозырь — БАТЭ. Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч Кубка Белоруссии 8 апреля 2020 года. Прогноз на «Славия» Мозырь — БАТЭ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98
    Тоже интересно
    Сборная Дании на Евро-1992 Футбол Не знали об участии в турнире и выиграли его! Неожиданный триумфатор Евро-1992Пандемия коронавируса стала причиной переноса Евро-2020 на год, а пока вспомним о турнире 1992 Вчера в 16:320
  • 23:36
    • Да Коста перейдет в «Ак Барс»
  • 23:23
    • Бочаров перейдет в «Автомобилист»
  • 22:56
    • Безуглов: После введения критериев в сборную России могут не попасть 5-7 легкоатлетов
    Флик продлил контракт до 2023 года Футбол Флик идет по стопам ГвардиолыПравильный ли выбор сделала «Бавария»? Вчера в 04:010
  • Экспресс дня

  • «Энергетик-БГУ» — «Минск»: кто из лидеров оступится?
  • 3.82
    •
  • 22:45
    • «Аталанта» выкупит у «Челси» права на Пашалича
  • 22:35
    • Тарасов: Маску не надеваю, не верю, что она может спасти
  • 22:27
    • Фалькао не согласен на урезание зарплаты из-за коронавируса
    Сезон АПЛ нужно как-то завершить Футбол Между плохим и наихудшим. Пять вариантов завершения сезона АПЛКаковы варианты для АПЛ и английского футбола на фоне пандемии коронавируса? Вчера в 02:180
  • 22:00
    • Донован: НБА не возобновит сезон, если это будет опасно
  • 21:50
    • СМИ: Игроки клубов АПЛ не согласны на сокращение зарплат на 30 процентов
  • 21:35
    • СМИ: Виллиан не договорился с «Челси» о продлении контракта
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие