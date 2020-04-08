«Славия» Мозырь — БАТЭ. Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч Кубка Белоруссии 8 апреля 2020 года

В рамках полуфинала Кубка Белоруссии «Славия» Мозырь встретится с БАТЭ. Команды сыграют 8 апреля на стадионе «Юность». Начало в 17:30 по мск. Прогноз на «Славия» Мозырь — БАТЭ.

«Славия» Мозырь

В этом турнире «Славия» стартовала очень уверенно, хотя соперником было «Дняпро» из Первой лиги. Как бы там ни было, хозяева выиграли обе встречи с одинаковым счетом 3:0.

После победы в четвертьфинале кубка страны команда провела три матча в рамках Высшей лиги. В первом туре было поражение от «Слуцка».

Затем коллектив собрался и выиграл два поединка подряд, причем не у самых легких соперников — БАТЭ 2:1 и «Динамо» Брест 1:2.

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Отметим, что в прошлом розыгрыше турнира «Славия» выбыла на стадии 1/8 финала, проиграв «Белшине» в серии пенальти.

БАТЭ

В прошлом раунде кубка у БАТЭ было непростое противостояние с минским «Динамо», однако гостям удалось выиграть в двух встречах. Сначала на выезде «сине-желтые» выиграли 1:2, а затем на своем поле одержали вторую победу со счетом 3:2.

На старте чемпионата «борисовцам» не повезло, поскольку в двух первых турах команда потерпела поражение. Сначала БАТЭ уступил «Энергетику-БГУ» 3:1, а после проиграл «Славии» Мозырь 2:1.

В последнем матче, 4 апреля, БАТЭ с минимальным счетом обыграл «Рух» Брест со счетом 1:0.

В прошлом сезоне гости дошли только до четвертьфинала, где проиграли «Ислочи».

Прогноз и ставка

В нынешнем сезоне «Славия» уже побеждала БАТЭ, причем на своем поле. Так что вряд ли «борисовцам» будет просто. Ну и учитывая кубковый формат встречи, матч может получится не таким результативным, как в прошлый раз.

Коэффициенты букмекеры дают такие: победу хозяев они оценивают в 4.50, а победу гостей — в 1.77. Ничья оценена коэффициентом 3.55.

В официальных встреча беспроигрышная серия «Славии» составляет 5 поединков. С учетом предсезонных матчей команда выиграла 4 раза подряд.

Учитывая, что в Высшей лиге «славяне» обыграли двух непростых соперников, так что они вполне могут доставить проблем. Мы предлагаем поставить на исход «1Х» за 1.98. 0