«Славия» Мозырь — БАТЭ. Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч Кубка Белоруссии 8 апреля 2020 года

«Славия» Мозырь
В этом турнире «Славия» стартовала очень уверенно, хотя соперником было «Дняпро» из Первой лиги. Как бы там ни было, хозяева выиграли обе встречи с одинаковым счетом 3:0.
После победы в четвертьфинале кубка страны команда провела три матча в рамках Высшей лиги. В первом туре было поражение от «Слуцка».
Затем коллектив собрался и выиграл два поединка подряд, причем не у самых легких соперников — БАТЭ 2:1 и «Динамо» Брест 1:2.
Отметим, что в прошлом розыгрыше турнира «Славия» выбыла на стадии 1/8 финала, проиграв «Белшине» в серии пенальти.
БАТЭ
В прошлом раунде кубка у БАТЭ было непростое противостояние с минским «Динамо», однако гостям удалось выиграть в двух встречах. Сначала на выезде «сине-желтые» выиграли 1:2, а затем на своем поле одержали вторую победу со счетом 3:2.
На старте чемпионата «борисовцам» не повезло, поскольку в двух первых турах команда потерпела поражение. Сначала БАТЭ уступил «Энергетику-БГУ» 3:1, а после проиграл «Славии» Мозырь 2:1.
В последнем матче, 4 апреля, БАТЭ с минимальным счетом обыграл «Рух» Брест со счетом 1:0.
В прошлом сезоне гости дошли только до четвертьфинала, где проиграли «Ислочи».
Прогноз и ставка
В нынешнем сезоне «Славия» уже побеждала БАТЭ, причем на своем поле. Так что вряд ли «борисовцам» будет просто. Ну и учитывая кубковый формат встречи, матч может получится не таким результативным, как в прошлый раз.
Коэффициенты букмекеры дают такие: победу хозяев они оценивают в 4.50, а победу гостей — в 1.77. Ничья оценена коэффициентом 3.55.
В официальных встреча беспроигрышная серия «Славии» составляет 5 поединков. С учетом предсезонных матчей команда выиграла 4 раза подряд.
Учитывая, что в Высшей лиге «славяне» обыграли двух непростых соперников, так что они вполне могут доставить проблем. Мы предлагаем поставить на исход «1Х» за 1.98. 0