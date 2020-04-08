«Душанбе-83» — «Истиклол». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 8 апреля 2020 года

В среду, 8 апреля, в первом туре чемпионата Таджикистана-2020 «Душанбе-83» на своем поле сыграет с «Истиклолом». Начало — в 14:00 по мск. Прогноз на «Душанбе-83» — «Истиклол».

«Душанбе-83»

«Душанбе 83» — абсолютный новичок элиты таджикского футбола. В минувшем сезоне эта команда занял третье место в первой лиге и повысилась в классе.

В первенстве первого дивизиона коллектив добыл 16 побед, шесть раз сыграл вничью и четыре встречи проиграл, забил в этих играх 48 голов, пропустил — 20.

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Отметим, что в составе дебютанта лиги основная часть — это местные футболисты, но также присутствует пять представителей Ганы и один игрок из Кыргызстана.

«Истиклол»

«Истиклол» является 8-кратным чемпионом Таджикистана, шесть из которых он выиграл за последние шесть сезонов.

В минувшем сезоне «львы» опередили своего преследователя в лице «Худжанда» на 15 пунктов, 51 очко против 36. В прошлом сезоне первенства они показали такие результаты: 16 побед, три ничьи и два поражения, разница мячей — 60:20.

В 2020-м году «зелено-красные» сыграли четыре официальных поединка. В азиатской Лиге чемпионов они выиграли в Ташкенте у местного «Локомотива» (1:0). Затем опять в ЛЧ уступили в гостях «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии (0:1).

Потом в Кубке АФК «Истиклол» одолел соотечественников из «Худжанда» (2:0), после чего переиграл их же снова в Суперкубке страны — 2:1.

Прогноз на «Душанбе-83» — «Истиклол»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Истиклола» предлагают — 1.33.

На викторию «Душанбе-83» дают — 7.70, ничья оценена — в 5.05.

Многократный чемпион Таджикистана не должен испытать проблем с новичком элиты. Ставим в этом поединке на викторию гостей с разницей в несколько мячей. 0