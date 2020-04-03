«Белшина» — «Городея». Прогноз (к. 2.21) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 3 апреля 2020 года

В рамках третьего тура высшей лиги чемпионата Белоруссии «Белшина» в Бобруйске 3 апреля сыграет с «Городеей». Начало встречи запланировано на 17:00 по мск. Прогноз на «Белшина» — «Городея».

«Белшина»

«Белшина» после 4-летнего перерыва вернулась в Высшую лигу чемпионата Белоруссии. В прошлом сезоне она выиграла первую лигу, на четыре очка опередив ближайшего преследователя.

Старт в элите белорусского первенства «красно-черным» не задался, они проиграли обе встречи. В первом туре было домашнее поражение от «Минска» (1:3), а в следующей игре они уступили в Жодино местному «Торпедо» — 0:1.

Без набранных баллов бобруйцы находятся в зоне вылета, на 15-й позиции. В прошлом сезоне в рамках первой лиги они на своей арене проиграли только два матча из 15-ти.

Отметим, что в межсезонье «Белшина» продала в российский «Нефтехимик» лучшего бомбардира Александра Юшина, который отметился 26 голов в 27 играх первенства.

«Городея»

«Городея» в прошлом сезоне установила свой личный рекорд в высшей лиге, заняв итоговое седьмое место. В 30 поединках команда победила в 12 из них при восьми ничьих.

В прошлом сезоне команда была удачна в обороне, пропустив 29 голов в 30 поединках, показав четвертый результат после тройки лидеров, результативность составила один мяч за игру.

В этом первенстве «сахарники» пока только проигрывали. На старте чемпионата они были повержены в гостях «Витебском» (0:1), а во втором туре состоялось домашнее фиаско от солигорского «Шахтера» со счетом 0:2.

Без зачетных баллов в копилке и без забитых мячей «Городея» замыкает турнирную таблицу чемпионата Белоруссии. В минувшем сезоне команда на выезде выиграла в пяти играх.

В феврале этого года эти коллективы провели между собой спарринг, в котором домашнюю викторию одержала «Белшина» — 2:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Белшины» предлагают — 2.45.

На викторию «Городеи» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.30.

Прогнозируем, что в битве двух аутсайдеров первенства голы влетят в обе стороны. Наши прогноз и ставки — обе забьют: да. 0