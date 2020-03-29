«Ислочь» — «Смолевичи». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 29 марта 2020 года

В воскресенье, 29 марта, «Ислочь» на своем поле примет «Смолевичи» в рамках второго тура чемпионата Белоруссии. Встреча, которая пройдет в Минске на стадионе «Динамо», начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Ислочь» — «Смолевичи».

«Ислочь»

Во время зимней подготовки к старту нового сезона «Ислочь» провела ряд товарищеских матчей, среди которых выделяется встреча с петербургским «Зенитом», завершившаяся со счетом 1:1.

Также «волки» играли со «Смолевичами», которым крупно проиграли со счетом 0:3.

Официально в 2020 году минчане стартовали в середине марта, когда в рамках 1/4 финала национального Кубка дважды встречались с брестским «Динамо». Оба матча завершились со счетом 0:0, а вот в серии пенальти удача улыбнулась динамовцам, которые завоевали путевку в полуфинал.

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Зато футболисты «Ислочи» успешно стартовали в национальном первенстве, когда в рамках первого тура нанесли поражение «Неману» (1:0), игравшему, впрочем, в меньшинстве.

«Смолевичи»

«Смолевичи» провели не так много товарищеских матчей в 2020 году, зато запомнились победами над «Ислочью» (3:0) и «Витебском» (2:1).

Также на счету команды Александра Бразевича поражения от «Немана» (0:2) и пинской «Волны» (0:1).

В первом туре чемпионата Белоруссии «смольные» разошлись миром с брестским «Динамо» (1:1).

Заметим, что именно «Смолевичи» получили преимущество в счете благодаря голу Владислава Мухамедова, но упустили победу, пропустив на 69-й минуте.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ислочи» — 1.92, победа «Смолевичей» — 4.00, ничья — 3.50.

«Смольные» лишь недавно вернулись в элиту, поэтому пока их недооценивают, хотя в первом туре они сыграли более чем достойно, отобрав очки у действующего чемпиона.

Да, по составу «волки» сильнее, но в межсезонье они потеряли нескольких лидеров и, как показали недавние встречи, у них имеются проблемы в атаке.

Исходя из этого, наш прогноз — «гости не проиграют». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.88.

Другой вариант для ставки — «тотал голов меньше 2,5» за 1.62. Обе команды предпочитают играть от обороны, поэтому рассчитывать на высокую результативность мы бы не стали. 0