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    Продолжит ли «Ислочь» побеждать в чемпионате Белоруссии?

    «Ислочь» — «Смолевичи». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 29 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Ислочь» — «Смолевичи»
    Момо Янсане
    В воскресенье, 29 марта, «Ислочь» на своем поле примет «Смолевичи» в рамках второго тура чемпионата Белоруссии. Встреча, которая пройдет в Минске на стадионе «Динамо», начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Ислочь» — «Смолевичи».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 29 Марта 2020 года
    Смолевичи
    • Смолевичи 16:00 Ислочь Ислочь
  • Минский район
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.30
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Ислочь»

    Во время зимней подготовки к старту нового сезона «Ислочь» провела ряд товарищеских матчей, среди которых выделяется встреча с петербургским «Зенитом», завершившаяся со счетом 1:1.

    Также «волки» играли со «Смолевичами», которым крупно проиграли со счетом 0:3.

    Официально в 2020 году минчане стартовали в середине марта, когда в рамках 1/4 финала национального Кубка дважды встречались с брестским «Динамо». Оба матча завершились со счетом 0:0, а вот в серии пенальти удача улыбнулась динамовцам, которые завоевали путевку в полуфинал.

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    Зато футболисты «Ислочи» успешно стартовали в национальном первенстве, когда в рамках первого тура нанесли поражение «Неману» (1:0), игравшему, впрочем, в меньшинстве.

    «Смолевичи»

    «Смолевичи» провели не так много товарищеских матчей в 2020 году, зато запомнились победами над «Ислочью» (3:0) и «Витебском» (2:1).

    Также на счету команды Александра Бразевича поражения от «Немана» (0:2) и пинской «Волны» (0:1).

    В первом туре чемпионата Белоруссии «смольные» разошлись миром с брестским «Динамо» (1:1).

    Заметим, что именно «Смолевичи» получили преимущество в счете благодаря голу Владислава Мухамедова, но упустили победу, пропустив на 69-й минуте.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ислочи» — 1.92, победа «Смолевичей» — 4.00, ничья — 3.50.

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    «Смольные» лишь недавно вернулись в элиту, поэтому пока их недооценивают, хотя в первом туре они сыграли более чем достойно, отобрав очки у действующего чемпиона.

    Да, по составу «волки» сильнее, но в межсезонье они потеряли нескольких лидеров и, как показали недавние встречи, у них имеются проблемы в атаке.

    Исходя из этого, наш прогноз — «гости не проиграют». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.88.

    Другой вариант для ставки — «тотал голов меньше 2,5» за 1.62. Обе команды предпочитают играть от обороны, поэтому рассчитывать на высокую результативность мы бы не стали. 0

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    «Ислочь» — «Смолевичи». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 29 марта 2020 года. Прогноз на «Ислочь» — «Смолевичи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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