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    «Минск» — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 28 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз на «Минск» — «Динамо» Минск
    Миха Горопевшек
    Во втором туре чемпионата Белоруссии «Минск» будет принимать минское «Динамо». Матч пройдет в Минске на стадионе ФК «Минск». Прогноз и ставки на матч 28 марта. Прогноз на «Минск» — «Динамо» Минск.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 28 Марта 2020 года
    Минск
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  • Минск
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    ФК «Минск»

    «Минск» в рамках межсезонья провел двенадцать контрольных матчей, в которых одержал пять побед, трижды сыграл вничью и четыре раза проиграл.

    В новом чемпионате подопечные Андрея Разина стартовали победно. На выезде «Минск» обыграл «Белшину» со счетом 3:1.

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    Прошлый чемпионат Белоруссии «Минск» завершил в середине таблицы — на девятой строчке.

    «Динамо» Минск

    Подготовку к сезону минское «Динамо» вряд ли может занести себе в актив. В восьми товарищеских матчах команда одержала лишь одну победу при трех поражениях и четырех ничьих.

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    В новом сезоне подопечные Сергея Гуренко стартовали с Кубка Белоруссии. На четвертьфинальной стадии «Динамо» дважды проиграло БАТЭ — 2:3 и 0:1.

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    • В чемпионате минчане тоже стартовали с поражения. На своем поле «Динамо» в первом туре минимально проиграло команде «Рух Брест».

    В прошлом сезоне минское «Динамо» финишировало в чемпионате на четвертом месте.

    Прогноз и ставка

    На победу «Минска» дается коэффициент 3,86, на ничью — 3,28, а на победу минского «Динамо» — 2,28.

    Наши прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,70. 0

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    «Минск» — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 28 марта 2020 года. Прогноз на «Минск» — «Динамо» Минск. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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