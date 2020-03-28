«Минск» — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 28 марта 2020 года

Во втором туре чемпионата Белоруссии «Минск» будет принимать минское «Динамо». Матч пройдет в Минске на стадионе ФК «Минск». Прогноз и ставки на матч 28 марта. Прогноз на «Минск» — «Динамо» Минск.

ФК «Минск»

«Минск» в рамках межсезонья провел двенадцать контрольных матчей, в которых одержал пять побед, трижды сыграл вничью и четыре раза проиграл.

В новом чемпионате подопечные Андрея Разина стартовали победно. На выезде «Минск» обыграл «Белшину» со счетом 3:1.

Все прогнозы на футбол

Прошлый чемпионат Белоруссии «Минск» завершил в середине таблицы — на девятой строчке.

«Динамо» Минск

Подготовку к сезону минское «Динамо» вряд ли может занести себе в актив. В восьми товарищеских матчах команда одержала лишь одну победу при трех поражениях и четырех ничьих.

В новом сезоне подопечные Сергея Гуренко стартовали с Кубка Белоруссии. На четвертьфинальной стадии «Динамо» дважды проиграло БАТЭ — 2:3 и 0:1.

В чемпионате минчане тоже стартовали с поражения. На своем поле «Динамо» в первом туре минимально проиграло команде «Рух Брест».

В прошлом сезоне минское «Динамо» финишировало в чемпионате на четвертом месте.

Прогноз и ставка

На победу «Минска» дается коэффициент 3,86, на ничью — 3,28, а на победу минского «Динамо» — 2,28.

Наши прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,70. 0