«Минск» — «Динамо» Минск. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Белоруссии 28 марта 2020 года

ФК «Минск»
«Минск» в рамках межсезонья провел двенадцать контрольных матчей, в которых одержал пять побед, трижды сыграл вничью и четыре раза проиграл.
В новом чемпионате подопечные Андрея Разина стартовали победно. На выезде «Минск» обыграл «Белшину» со счетом 3:1.
Прошлый чемпионат Белоруссии «Минск» завершил в середине таблицы — на девятой строчке.
«Динамо» Минск
Подготовку к сезону минское «Динамо» вряд ли может занести себе в актив. В восьми товарищеских матчах команда одержала лишь одну победу при трех поражениях и четырех ничьих.
В новом сезоне подопечные Сергея Гуренко стартовали с Кубка Белоруссии. На четвертьфинальной стадии «Динамо» дважды проиграло БАТЭ — 2:3 и 0:1.
В чемпионате минчане тоже стартовали с поражения. На своем поле «Динамо» в первом туре минимально проиграло команде «Рух Брест».
В прошлом сезоне минское «Динамо» финишировало в чемпионате на четвертом месте.
Прогноз и ставка
На победу «Минска» дается коэффициент 3,86, на ничью — 3,28, а на победу минского «Динамо» — 2,28.
Наши прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,70. 0