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    Кто выйдет в полуфинал Кубка Франции?

    «Сент-Этьен» — «Ренн». Прогноз (к. 5.50) и ставки на матч Кубка Франции по футболу 5 марта 2020 года

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    Прогноз на «Сент-Этьен» — «Ренн»
    «Ренн» — фаворит матча
    В четверг, 5 марта, «Сент-Этьен» примет «Ренн» в полуфинальном матче Кубка Франции. Встреча, которая пройдет на «Стад Жоффруа Гишар», начнется в 22:55 по московскому времени. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Ренн».

    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» преодолел в текущем Кубке Франции четыре раунда. На первых двух этапах команда прошла представителей низших дивизионов, обыграв их в гостях.

    В 1/8 финала «зелены» впервые сыграли в этом кубковом соревновании с командой своего дивизиона, переиграв 1:0 «Монако». А в полуфинале победили представителя четвертого дивизиона «Эпиналя» — 2:1.

    После этой игры коллектив не знает побед в трех поединках, которые пришлись на Лигу 1. По итогам 27 туров он идет на 16-м месте с отрывом в семь очков.

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    «Ренн»

    Футболисты «Ренна» в Кубке Франции оказались сильнее «Амьена» (0:0, 5:4 — по пенальти), «Консолы» (2:0) и «Анже» (5:4 д.в.). В четвертьфинале они победили «Бельфор» (3:0).

    Клуб не сбавляет обороты, и в этом сезоне борется уже за Лигу чемпионов. Сейчас хозяева имеют 47 очков, занимая третье место.

    Бретонцы потерпели одно поражение в пяти предыдущих матчах во всех турнирах. В четырех прошлых поединках во всех турнирах они одержали три победы.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,75, ничья — в 3,20.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ренн» выиграет, и обе команды забьют за 5,50. 0

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