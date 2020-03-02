«Сампдория» — «Верона». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Италии 2 марта 2020 года

«Сампдория»
«Сампдория» в этом сезоне ведет борьбу за выживание в итальянской элите. На данный момент команда идет 17-й, с опережение зоны вылета всего лишь на одно очко.
Прошлый тур генуэзцы пропустили. Их матч был перенесен в связи с угрозой коронавируса. Свой последний поединок в Серии А они провалили, крупно проиграв в родных пенатах «Фиорентине» со счетом 1:5.
А перед эти «дория» одержала выездную победу над терпящим бедствие «Торино» (3:1). Этой викторией она прервала 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой было два поражения и одна ничья.
На «Луиджи Феррарис» в этом итальянском первенстве «Сампа» победила только трижды в 13 поединках, четыре встречи свела вничью и шесть игр проиграла, разница мячей — 14:21.
«Верона»
«Верона» — открытие этого розыгрыша Серии А. У команды после 24 матчей в копилке находится 35 очков, что на три меньше, чем у шестого «Наполи».
В чемпионате страны «желто-синие» не знают горечи поражений уже на протяжении девяти матчей, выиграв за этот период в четырех из них при пяти ничейных исходах.
Последний раз веронцы уходили с поля ни с чем еще в начале декабря, уступив на выезде «Аталанте» (2:3). В минувшем туре они сыграли 0:0 на выезде с «Удинезе», а перед этим дома победили «Ювентус» -2:1.
12 выездных встреч текущей Серии А принесли «Вероне» лишь три виктории, пять раз команда играла вничью и четыре раза проиграла, разница забитых и пропущенных — 11:12.
В первом круге «Верона» на своей территории переиграла «Сампдорию» со счетом 2:0.
Прогноз на «Сампдория» — «Верона»
В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Сампдории» — 2.65, победа «Вероны» — 2.90, ничья — 3.30.
Хотя обе команды не отличаются высокой результативностью, но этот поединок вполне может быть «верховым», ведь гости пять последних выездных игр сыграли на «меньше». 0