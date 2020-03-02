«Сампдория» — «Верона». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Италии 2 марта 2020 года

В понедельник, 2 марта, в заключительном поединке 26-го тура итальянской Серии А «Сампдория» в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» сыграет с «Вероной». Начало — в 22:45 по мск. Прогноз на «Сампдория» — «Верона».

«Сампдория»

«Сампдория» в этом сезоне ведет борьбу за выживание в итальянской элите. На данный момент команда идет 17-й, с опережение зоны вылета всего лишь на одно очко.

Прошлый тур генуэзцы пропустили. Их матч был перенесен в связи с угрозой коронавируса. Свой последний поединок в Серии А они провалили, крупно проиграв в родных пенатах «Фиорентине» со счетом 1:5.

А перед эти «дория» одержала выездную победу над терпящим бедствие «Торино» (3:1). Этой викторией она прервала 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой было два поражения и одна ничья.

На «Луиджи Феррарис» в этом итальянском первенстве «Сампа» победила только трижды в 13 поединках, четыре встречи свела вничью и шесть игр проиграла, разница мячей — 14:21.

«Верона»

«Верона» — открытие этого розыгрыша Серии А. У команды после 24 матчей в копилке находится 35 очков, что на три меньше, чем у шестого «Наполи».

В чемпионате страны «желто-синие» не знают горечи поражений уже на протяжении девяти матчей, выиграв за этот период в четырех из них при пяти ничейных исходах.

Последний раз веронцы уходили с поля ни с чем еще в начале декабря, уступив на выезде «Аталанте» (2:3). В минувшем туре они сыграли 0:0 на выезде с «Удинезе», а перед этим дома победили «Ювентус» -2:1.

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12 выездных встреч текущей Серии А принесли «Вероне» лишь три виктории, пять раз команда играла вничью и четыре раза проиграла, разница забитых и пропущенных — 11:12.

В первом круге «Верона» на своей территории переиграла «Сампдорию» со счетом 2:0.

Прогноз на «Сампдория» — «Верона»

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Сампдории» — 2.65, победа «Вероны» — 2.90, ничья — 3.30.

Хотя обе команды не отличаются высокой результативностью, но этот поединок вполне может быть «верховым», ведь гости пять последних выездных игр сыграли на «меньше». 0