Директорзаявил, что сезон в Италии может быть не доигран в связи с массовой отменой матчей из-за коронавируса.

Сезон в Италии может быть не доигран globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

«Стоит отметить, что пока с ситуацией справляются плохо. Всё должно было решаться быстрее. В четверг руководство Серии А решило, что матчи будут проводиться без зрителей, а уже в пятницу министр спорта выступил против такого решения.

Президент лиги допустил ошибку, приняв решение без консультаций. Это просто неприемлемо. Мы хотим обсудить будущее, потому что происходящее в данный момент меня беспокоит.

Если и другие матчи будут отложены, мы действительно рискуем не завершить сезон Серии А. Турнир уже несёт потери. Просто подумайте о травмах, дисквалификациях и даже психологическом аспекте. Это заставляет думать, что в будущем календарь будет слишком плотным.

Можно было бы сократить количество команд с 20 до 18, чтобы иметь свободные дни в календаре для экстренных случаев. Сейчас мы в безвыходном положении», — цитирует Маротту La Gazzetta dello Sport. 0