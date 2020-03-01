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    Сезон в Италии может быть не доигран

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    Директор «Интера» Беппе Маротта заявил, что сезон в Италии может быть не доигран в связи с массовой отменой матчей из-за коронавируса.

    Сезон в Италии может быть не доигран
    Сезон в Италии может быть не доигран

    «Стоит отметить, что пока с ситуацией справляются плохо. Всё должно было решаться быстрее. В четверг руководство Серии А решило, что матчи будут проводиться без зрителей, а уже в пятницу министр спорта выступил против такого решения.

    Президент лиги допустил ошибку, приняв решение без консультаций. Это просто неприемлемо. Мы хотим обсудить будущее, потому что происходящее в данный момент меня беспокоит.

    Если и другие матчи будут отложены, мы действительно рискуем не завершить сезон Серии А. Турнир уже несёт потери. Просто подумайте о травмах, дисквалификациях и даже психологическом аспекте. Это заставляет думать, что в будущем календарь будет слишком плотным.

    Можно было бы сократить количество команд с 20 до 18, чтобы иметь свободные дни в календаре для экстренных случаев. Сейчас мы в безвыходном положении», — цитирует Маротту La Gazzetta dello Sport. 0

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