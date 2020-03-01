«Атлетик» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 1 марта 2020 года

В воскресенье, 1 марта, «Атлетик» на своем поле примет «Вильярреал» в рамках 26-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сан-Мамес», начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Атлетик» — «Вильярреал».

«Атлетик»

«Атлетик» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 31 набранное очко.

Команда из Бильбао одержала семь побед, десять раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений.

В февральских матчах подопечные Гаиски Гаритано уступили «Хетафе» (0:2), «Реал Сосьедаду» (1:2), «Осасуне» (0:1) и «Алавесу» (1:2).

При этом баски выиграли у «Гранады» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании и имеют хорошие шансы на выход в финал.

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После травм у «Атлетика» восстанавливаются Микел Баленсиага, Оскар Де Маркос и Асьер Вильялибре.

«Вильярреал»

«Вильярреал» расположился на седьмой позиции в турнирной таблице испанской Примеры с 38 набранными очками.

На счету «желтой субмарины» 11 побед, пять ничьих и девять поражений в 25 сыгранных турах.

В феврале команда Хавьера Кальехи победила «Осасуну» (3:1) и «Леванте» (2:1), разошлась миром с «Вальядолидом» (1:1), а также уступила «Атлетико» (1:3).

Календарь и таблица испанской Примеры

Из Кубка Испании «Вильярреал» вылетел на стадии четвертьфинала, когда сенсационно проиграл «Мирандесу» (2:4).

Среди травмированных у «желтой субмарины» значится полузащитник Ману Морланес.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атлетика» — 2.30, победа «Вильярреала» — 3.40, ничья — 3.40.

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Мы допускаем, что на своем поле баски прервут серию поражений, вот только вряд ли им удастся сохранить свои ворота в неприкосновенности.

«Желтая субмарина» — одна из самых результативных команд первенства, которая по результативности близка к мадридскому «Реалу». В то же время у коллектива из Бильбао имеются проблемы в обороне, так что он почти наверняка пропустит один гол. Наш прогноз — «индивидуальный тотал гостей больше 1» за 2.02.

Еще один вариант — «обе команды забьют». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.90. 0