«Атлетик» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 1 марта 2020 года

«Атлетик»
«Атлетик» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 31 набранное очко.
Команда из Бильбао одержала семь побед, десять раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений.
В февральских матчах подопечные Гаиски Гаритано уступили «Хетафе» (0:2), «Реал Сосьедаду» (1:2), «Осасуне» (0:1) и «Алавесу» (1:2).
При этом баски выиграли у «Гранады» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании и имеют хорошие шансы на выход в финал.
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После травм у «Атлетика» восстанавливаются Микел Баленсиага, Оскар Де Маркос и Асьер Вильялибре.
«Вильярреал»
«Вильярреал» расположился на седьмой позиции в турнирной таблице испанской Примеры с 38 набранными очками.
На счету «желтой субмарины» 11 побед, пять ничьих и девять поражений в 25 сыгранных турах.
В феврале команда Хавьера Кальехи победила «Осасуну» (3:1) и «Леванте» (2:1), разошлась миром с «Вальядолидом» (1:1), а также уступила «Атлетико» (1:3).
Календарь и таблица испанской Примеры
Из Кубка Испании «Вильярреал» вылетел на стадии четвертьфинала, когда сенсационно проиграл «Мирандесу» (2:4).
Среди травмированных у «желтой субмарины» значится полузащитник Ману Морланес.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атлетика» — 2.30, победа «Вильярреала» — 3.40, ничья — 3.40.
Мы допускаем, что на своем поле баски прервут серию поражений, вот только вряд ли им удастся сохранить свои ворота в неприкосновенности.
«Желтая субмарина» — одна из самых результативных команд первенства, которая по результативности близка к мадридскому «Реалу». В то же время у коллектива из Бильбао имеются проблемы в обороне, так что он почти наверняка пропустит один гол. Наш прогноз — «индивидуальный тотал гостей больше 1» за 2.02.
Еще один вариант — «обе команды забьют». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.90. 0