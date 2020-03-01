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    Прервет ли «Атлетик» серию поражений?

    «Атлетик» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 1 марта 2020 года

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    Прогноз на «Атлетик» — «Вильярреал»
    Рауль Гарсия
    В воскресенье, 1 марта, «Атлетик» на своем поле примет «Вильярреал» в рамках 26-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сан-Мамес», начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Атлетик» — «Вильярреал».
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    Футбол. Испания. Примера 01 Марта 2020 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 16:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреаль
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.10
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    «Атлетик»

    «Атлетик» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 31 набранное очко.

    Команда из Бильбао одержала семь побед, десять раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений.

    В февральских матчах подопечные Гаиски Гаритано уступили «Хетафе» (0:2), «Реал Сосьедаду» (1:2), «Осасуне» (0:1) и «Алавесу» (1:2).

    При этом баски выиграли у «Гранады» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании и имеют хорошие шансы на выход в финал.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    После травм у «Атлетика» восстанавливаются Микел Баленсиага, Оскар Де Маркос и Асьер Вильялибре.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» расположился на седьмой позиции в турнирной таблице испанской Примеры с 38 набранными очками.

    На счету «желтой субмарины» 11 побед, пять ничьих и девять поражений в 25 сыгранных турах.

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    В феврале команда Хавьера Кальехи победила «Осасуну» (3:1) и «Леванте» (2:1), разошлась миром с «Вальядолидом» (1:1), а также уступила «Атлетико» (1:3).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Из Кубка Испании «Вильярреал» вылетел на стадии четвертьфинала, когда сенсационно проиграл «Мирандесу» (2:4).

    Среди травмированных у «желтой субмарины» значится полузащитник Ману Морланес.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атлетика» — 2.30, победа «Вильярреала» — 3.40, ничья — 3.40.

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    Мы допускаем, что на своем поле баски прервут серию поражений, вот только вряд ли им удастся сохранить свои ворота в неприкосновенности.

    «Желтая субмарина» — одна из самых результативных команд первенства, которая по результативности близка к мадридскому «Реалу». В то же время у коллектива из Бильбао имеются проблемы в обороне, так что он почти наверняка пропустит один гол. Наш прогноз — «индивидуальный тотал гостей больше 1» за 2.02.

    Еще один вариант — «обе команды забьют». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.90. 0

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    «Атлетик» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 1 марта 2020 года. Прогноз на «Атлетик» — «Вильярреал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.02
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