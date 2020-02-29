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    Останется ли «Ренн» на третьем месте?

    «Тулуза» — «Ренн». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч Лиги 1 29 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Тулуза» — «Ренн»
    «Ренн» борется за Лигу чемпионов
    В 27 туре французской Лиги 1 «Тулуза» сыграет с «Ренном» на стадионе «Стэдиум де Тулуза». Матч пройдет 29 февраля. Начало в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Тулуза» — «Ренн».

    «Тулуза»

    Команда из одноименного города является худшей в текущем сезоне чемпионата Франции. Приняв участие в 26 матчах, она сумела заработать всего 13 очков.

    Совсем недавно этот коллектив потерпел 12 поражений кряду. А на старте 2020 года «Тулуза» вылетела из 1/32 финала Кубка Франции, проиграв на выезде «Сен-Приву» (0:1).

    Но 1 февраля на «Стаде де ла Ликорн» гости разошлись миром с «Амьеном» (0:0). Тем не менее, после этого и до сегодня клуб потерпел четыре поражения кряду в Лиге 1 с общим счетом 0:7.

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    «Ренн»

    «Ренн» не сбавляет обороты и в этом сезоне борется уже за Лигу чемпионов. Сейчас хозяева имеют 44 очка, занимая третье место.

    Проигрывать нельзя, поскольку на один пункт отстает «Лилль», поэтому для сохранения места в зоне ЛЧ нужно побеждать.

    В позапрошлом туре чемпионата «красно-черные» проиграли «Реймсу» со счетом 0:1. Перед этим команда вышла в полуфинал Кубка страны, обыграв «Бельфор» 3:0.

    И все же, в предыдущем туре коллектив победил «Ним» со счетом 2:1.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех хозяев оценивается в 3,60, ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ренн» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 3,20. 0

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