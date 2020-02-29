«Тулуза» — «Ренн». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч Лиги 1 29 февраля 2020 года

«Тулуза»
Команда из одноименного города является худшей в текущем сезоне чемпионата Франции. Приняв участие в 26 матчах, она сумела заработать всего 13 очков.
Совсем недавно этот коллектив потерпел 12 поражений кряду. А на старте 2020 года «Тулуза» вылетела из 1/32 финала Кубка Франции, проиграв на выезде «Сен-Приву» (0:1).
Но 1 февраля на «Стаде де ла Ликорн» гости разошлись миром с «Амьеном» (0:0). Тем не менее, после этого и до сегодня клуб потерпел четыре поражения кряду в Лиге 1 с общим счетом 0:7.
«Ренн»
«Ренн» не сбавляет обороты и в этом сезоне борется уже за Лигу чемпионов. Сейчас хозяева имеют 44 очка, занимая третье место.
Проигрывать нельзя, поскольку на один пункт отстает «Лилль», поэтому для сохранения места в зоне ЛЧ нужно побеждать.
В позапрошлом туре чемпионата «красно-черные» проиграли «Реймсу» со счетом 0:1. Перед этим команда вышла в полуфинал Кубка страны, обыграв «Бельфор» 3:0.
И все же, в предыдущем туре коллектив победил «Ним» со счетом 2:1.
Прогноз
Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,00, тогда как успех хозяев оценивается в 3,60, ничья — в 3,50.
Рекомендуем ставить на то, что «Ренн» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 3,20. 0