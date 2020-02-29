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    «Лацио» продолжит усиливать давление на «Ювентус»

    «Лацио» — «Болонья». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Италии 29 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Лацио» — «Болонья»
    Чиро Иммобиле — ударная сила в атаке «Лацио»
    В субботу, 29 февраля, «Лацио» будет принимать «Болонью» в рамках 26-го тура итальянской Серии A. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на «Лацио» — «Болонья».
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2
  • 7.00
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    «Лацио»

    В нынешнем сезоне римская команда сражается за чемпионство с «Интером» и «Ювентусом». После 25 туров этот коллектив занимает второе место с 59 очками на счету.

    На данном этапе сезона «Лацио» отстает от лидерской позиции на 1 балл. Совсем недавно «орлята» потерпели поражение от «Наполи» (0:1) и вылетели из Кубка Италии.

    В шести следующих встречах в рамках Серии А подопечные Симоне Индзаги завоевали 14 очков. В последнем поединке января «бело-голубые» разошлись миром с «Ромой» (1:1).

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    2 февраля «Лацио» у себя дома разнес СПАЛ (5:1). Через несколько дней римляне сыграли вничью с «Вероной» (0:0), после чего они одолели «Парму» (1:0) и «Интер» (2:1).

    В прошлом туре удалось на выезде победить «Дженоа» — 3:2. О больших трудностях в этой игре говорить не стоит, так как дважды римляне вели с разницей в два мяча.

    «Болонья»

    За 25 туров чемпионата Италии команда из одноименного города сумела заработать 34 балла. В таблице первенства она идет десятой. От шестой строчки этот клуб отделяют всего два пункта.

    Если начало года получилось не из лучших — были две ничьи и поражение, то дальше дела пошли лучше. «Болонья» выдала сразу три победы, одолев СПАЛ (3:1), «Брешию» (2:1) и «Рому» (3:2).

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    В последних двух турах команда сбавила обороты. Сначала случился разгром от «Дженоа» (0:3), а следом — ничья с «Удинезе» (1:1).

    Впереди у клуба сразу два испытания — следом за «Лацио» команду ждет битва с «Ювентусом».

    Прогноз

    На победу «Лацио» букмекеры дают коэффициент 1.53, ничья оценивается в 4.50, а победа гостей — в 6.30.

    Римлянам сейчас нельзя очки, а предстоящая игра — оптимальная, чтобы побеждать. Команда сыграет дома, лидеры в строю, а соперник — обычный середняк, которых подопечные Симоне Индзаги умеют обыгрывать. Предлагаем поставить на победу «Лацио» с форой -1 гол за 1.85. 0

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    «Лацио» — «Болонья». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Италии 29 февраля 2020 года. Прогноз на «Лацио» — «Болонья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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