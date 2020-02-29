«Лацио» — «Болонья». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Италии 29 февраля 2020 года

«Лацио»
В нынешнем сезоне римская команда сражается за чемпионство с «Интером» и «Ювентусом». После 25 туров этот коллектив занимает второе место с 59 очками на счету.
На данном этапе сезона «Лацио» отстает от лидерской позиции на 1 балл. Совсем недавно «орлята» потерпели поражение от «Наполи» (0:1) и вылетели из Кубка Италии.
В шести следующих встречах в рамках Серии А подопечные Симоне Индзаги завоевали 14 очков. В последнем поединке января «бело-голубые» разошлись миром с «Ромой» (1:1).
2 февраля «Лацио» у себя дома разнес СПАЛ (5:1). Через несколько дней римляне сыграли вничью с «Вероной» (0:0), после чего они одолели «Парму» (1:0) и «Интер» (2:1).
В прошлом туре удалось на выезде победить «Дженоа» — 3:2. О больших трудностях в этой игре говорить не стоит, так как дважды римляне вели с разницей в два мяча.
«Болонья»
За 25 туров чемпионата Италии команда из одноименного города сумела заработать 34 балла. В таблице первенства она идет десятой. От шестой строчки этот клуб отделяют всего два пункта.
Если начало года получилось не из лучших — были две ничьи и поражение, то дальше дела пошли лучше. «Болонья» выдала сразу три победы, одолев СПАЛ (3:1), «Брешию» (2:1) и «Рому» (3:2).
В последних двух турах команда сбавила обороты. Сначала случился разгром от «Дженоа» (0:3), а следом — ничья с «Удинезе» (1:1).
Впереди у клуба сразу два испытания — следом за «Лацио» команду ждет битва с «Ювентусом».
Прогноз
На победу «Лацио» букмекеры дают коэффициент 1.53, ничья оценивается в 4.50, а победа гостей — в 6.30.
Римлянам сейчас нельзя очки, а предстоящая игра — оптимальная, чтобы побеждать. Команда сыграет дома, лидеры в строю, а соперник — обычный середняк, которых подопечные Симоне Индзаги умеют обыгрывать. Предлагаем поставить на победу «Лацио» с форой -1 гол за 1.85. 0