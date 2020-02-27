«Мальме» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 27 февраля 2020 года

В 1/16 финала плей-офф Лиги Европы «Мальме» будет принимать «Вольфсбург». Игра пройдет на стадионе «Шведбанк» 27 февраля. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Мальме» — «Вольфсбург».

«Мальме»

Шведская команда финишировала первой на групповом этапе Лиги Европы. В квартете B, где также играли «Копенгаген», «Динамо» Киев и «Лугано», этот коллектив завоевал 11 баллов.

В минувшем сезоне домашнего чемпионата «Мальме» занял второе место. За 30 туров небесно-голубые смогли набрать 65 очков, уступив 1 балл «Юргордену».

На данный момент командой руководит Йон-Даль Томассон. Совсем недавно под крылом датчанина клуб из Мальме разнес «Сюрианску» в Кубке страны (8:0).

Календарь и таблица Лиги Европы

15 февраля в рамках товарищеского поединка «Мальме» победил «Йенчепинг» (3:2), а в первом матче 1/16 финала Лиги Европы этот коллектив потерпел поражение от «Вольфсбурга» (1:2).

«Вольфсбург»

На групповом этапе Лиги Европы немецкий коллектив из одноименного города завоевал 11 очков. Благодаря этому команда заняла второе место в турнирной таблице квартета I.

В домашнем чемпионате «Вольфсбург» на данный момент находится на седьмой позиции. За 23 тура «волки» набрали 34 балла. От зоны еврокубков они отстают на 2 пункта.

В февральских встречах подопечные Оливера Гласнера идут без поражений. В Бундеслиге зелено-белые одолели «Падерборн» (4:2), сыграли вничью с «Фортуной» (1:1) и победили «Хоффенхайм» (3:2).

20 числа в рамках первого поединка 1/16 финала Лиги Европы на «Фольксваген Арене» хозяева взяли верх над «Мальме» (2:1). В 23 туре немецкого первенства «Вольфсбург» разгромил «Майнц» (4:0).

Прогноз и ставки

Победа «Мальме» в грядущей встрече оценивается в 3,18, на ничью букмекеры дают коэффициент 3,52, а на победу «Вольфсбурга» — 2,34.

На данном этапе сезона команда Оливера Гласнера набрала уверенный ход. Хорошая игра «волков» позволит им побороться в Швеции за положительный результат. Наш прогноз и ставка на матч — победа «Вольфсбурга» хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,69. 0