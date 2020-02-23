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    Будут ли голы во встрече двух баскских клубов?

    «Алавес» — «Атлетик». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата Испании 23 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Алавес» — «Атлетик»
    Рауль Гарсия
    В 25 туре чемпионата Испании «Алавес» будет принимать «Атлетик». Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса» 23 февраля. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Алавес» — «Атлетик».
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    Футбол. Испания. Примера 23 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.97
  • X
  • 2.92
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Алавес»

    Команда, базирующаяся в городе Витория-Гастейс, сейчас находится на 14 строчке в турнирной таблице чемпионата, имея в своей копилке 27 набранных очков.

    В конце прошлого года подопечные Асьера Гаритано вылетели из Кубка Короля от «Хаена» (1:3), после чего «Алавес» потерпел поражение от «Барсы» в Примере (1:4).

    В 2020 году «славные» успели принять участие в шести матчах чемпионата. В них баскская команда заработала восемь баллов. Сперва «уничтожители бобов» расписали мировую с «Бетисом» (1:1).

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    Затем в гостях «Алавес» одолел «Леванте» (1:0). Чуть позже команда Гаритано уступила «Вальядолиду» (1:2). В феврале «славные» сыграли вничью с «Севильей» (1:1), победили «Эйбар» (2:1) и оказались слабее «Мальорки» (0:1).

    «Атлетик»

    На данном этапе сезона в испанском первенстве коллектив из Бильбао находится на десятой позиции. Имея в своем активе 31 балл, команда отстает от зоны еврокубков на 7 пунктов.

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    • Сейчас «Атлетик» демонстрирует нестабильные результаты. Подопечные Гаиски Гаритано чередуют победные матчи неожиданными поражениями.

    В последней январской встрече красно-белые по пенальти разобрались с «Тенерифе» в Кубке страны (3:3, 4:2). Но 2 февраля «львы» дома не справились с «Хетафе» (0:2).

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    Чуть позже «Атлетик» прошел «Барсу» в Кубке (1:0), а затем проиграл «Реалу Сосьедад» в Ла Лиге (1:2). В полуфинале Кубка Испании «львы» одолели «Гранаду» (1:0), после чего они в родных стенах оказались слабее «Осасуны» в Примере (0:1).

    Прогноз и ставки

    На победу «Алавеса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,00, ничья оценивается в 2,92, а победа «Атлетика» — в 2,78.

    Сейчас обеим командам нужно зарабатывать очки в каждом поединке. Поэтому между собой они сыграют открыто, стараясь победить. Наш прогноз и ставка на матч — тотал больше 1,5 с коэффициентом 1,66. 0

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    «Алавес» — «Атлетик». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата Испании 23 февраля 2020 года. Прогноз на «Алавес» — «Атлетик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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