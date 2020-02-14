«Енисей» — Россия U20. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Кубка ФНЛ 14 февраля 2020 года

«Енисей»
«Енисей», который этот сезон проводит в первой российской лиге, в этом первенстве после 25 туров идет там в зоне вылета, на 17 месте. От 15 спасительной строки его отделяет всего один пункт.
В пяти заключительных матчах чемпионата ФНЛ красноярцы одержали две победы при трех поражениях. В последней официальной игре сезона они уступили в гостях «Нефтехимику» (0:1).
В межсезонье «львы» провели уже восемь контрольных поединков, в которых они выиграли в двух из них, четыре игры свели вничью и две встречи проиграли.
7 февраля красноярский коллектив провел сразу два поединка. Сперва он одолел «Сочи» со счетом 2:1, а затем сыграл 0:0 с казахским «Окжетпесом».
Россия U20
Россия U20 возобновила свои выступления только с 2018 года. С того времени команда провела чуть более десяти игр.
В этом году молодежка еще не проводила матчи, а последние свои поединки она сыграла летом 2019 года на турнире COTIF Tournament, который прошел в испанской Мальорке.
На групповой стадии россияне выиграли у Мавритании (5:1), Бахрейна и Аргентины (по 3:0), а также проиграли Испании: 0:2 в группе и 0:4 в финальной игре.
Состав сборной России U20 преимущественно состоит из игроков представляющих первую российскую лигу, но есть несколько футболистов из клубов РПЛ и легионер Роман Тугаринов (молодежка «Барселоны»).
Прогноз на «Енисей» — Россия U20
Прогнозируем, что поединок аутсайдера первого российского дивизиона и молодежной сборной России принесет забитые мячи в обе стороны. 0