«Брайтон» — «Уотфорд». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 8 февраля 2020 года

В субботу, 8 февраля, «Брайтон» на своем поле примет «Уотфорд» в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Брайтоне, начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Брайтон» — «Уотфорд».

«Брайтон»

На данный момент эта команда находится на 15 месте в таблице с 26 баллами на счету. От зоны вылета «Альбион» отделяют всего два пункта.

Последний раз подопечные Грэма Поттера выигрывали еще в прошлом году.

Тогда «чайки» на своем поле взяли верх над «Борнмутом» (2:0). После этого они расписали мировую с «Челси» в АПЛ (1:1) и вылетели из 1/32 финала Кубка Англии от «Шеффилда Уэнсдей» (0:1).

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11 января «Брайтон» потерпел поражение от «Эвертона» (0:1), а в следующем туре «Альбион» сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1). Затем команда не справилась с «Борнмутом» (1:3).

В прошлом туре АПЛ коллектив добыл ничью 3:3 против «Вест Хэма», проигрывая по ходу матча 0:2 и 1:3.

«Уотфорд»

По завершении 25 туров чемпионата Англии команда из одноименного города занимает 19 место в турнирной таблице, имея на своем счету 23 очка.

В новом году подопечные Найджела Пирсона сумели провести серию без поражений из четырех матчей, которая началась с победы 1 января над «Вулверхэмптоном» (2:1).

После этого «Уотфорд» не выявил сильнейшего в результативной битве с «Транмер Роверс» в 1/32 финала Кубка Англии (3:3). А в 22 туре АПЛ «шершни» разобрались с «Борнмутом» (3:0).

В двух следующих матчах Премьер-лиги «желтая армия» разошлась миром с «Тоттенхэмом» (0:0) и уступила «Астон Вилле», прервав беспроигрышную серию (1:2). В ходе переигровки 1/32 Кубка Англии «Уотфорд» в дополнительное время оказался слабее «Транмер Роверс» (1:2).

В прошлом туре клуб проиграл на своем поле «Эвертон» со счетом 2:3.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех гостей оценивается в 3,60, а ничья — в 3,30.

Рекомендуем ставить на то, что «Брайтон» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0