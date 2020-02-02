«Кельн» — «Фрайбург». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч чемпионата Германии 2 февраля 2020 года

В воскресенье, 2 февраля, в 20-м туре немецкой Бундеслиги«Кельн» на своем стадионе «Рейн Энерги» примет «Фрайбург». Начало игры — в 17:30 по мск. Прогноз на «Кельн» — «Фрайбург».

«Кельн»

«Кельн» перед стартом 20-го тура находится на 14-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. У команды на счету 20 очков и опережение зоны переходных матчей в три балла.

С середине декабря «козлы» выдали 4-матчевую победную серию, выиграв три игры в 2019 году и один выигрыш добыли уже в новом, одолев дома «Вольфсбург» со счетом 3:1.

В прошлом туре эта удачна серия прервалась. В Дортмунде они были разбиты 1:5 местной «Боруссией», пропустив от «шмелей» же на первой минуте игры.

На своей арене в этом немецком первенстве «Кельн» победил в четырех встречах из девяти, один матч свел вничью и четыре игры проиграл, разница мячей — 12:12. Отметим, что на данный момент у «козлов» 4-матчевая домашняя беспроигрышная серия, в трех последних из которых они победили.

«Фрайбург»

В 19 сыгранных поединках «Фрайбург» разжился 29 зачетными пунктами, с которыми находится на восьмой позиции в Бундеслиге, уступая пять баллов зоне еврокубков.

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В игре прошлого тура немецкого первенства «бразильцы из Брайсгау» в родных стенах неожиданно уступил последнему на тот момент «Падерборну» — 0:2.

Перед этим «черно-красные» не проигрывали в двух встречах чемпионата, сыграв в гостях 2:2 с «Шальке» и обыграв 2:1 «Майнц» на выезде.

Вне родных стен в этом розыгрыше БЛ «Фрайбург» добыл четыре виктории, правда три из них еще на старте сезона. Три раза сыграл вничью и столько же игр проиграл, разница мячей — 17:15.

В первом круге «Кельн» взял верх над «Фрайбургом» на его территории со счетом 2:1.

Прогноз на «Кельн» — «Фрайбург»

После неудачного старта в БЛ, «Кельн» ближе к зиме смог наладить свою игру и исправно стал набирать очки, особенно дома. Прогнозируем, что и в этом поединке «козлы» пополнят свой очковый запас, но ворота на замке не удержат. 0