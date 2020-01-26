«Интер» — «Кальяри». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч чемпионата Италии 26 января 2020 года

26 января в рамках 21 тура итальянской Серии А «Интер» на своей арене примет «Кальяри». Встреча начнется в 14:30 по мск. Прогноз на «Интер» — «Кальяри».

«Интер»

У «Интера» на данный момент 6-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В ней миланцы победили в трех из них при трех ничейных исходах.

Ранее «нерадзурри» разгромили на своем поле нынешнего соперника (4:1) в Кубке Италии. Перед этим они сыграли вничью дома с «Аталантой» (1:1) и одолели в гостях «Наполи» (3:1) в рамках Серии А.

В первом туре второго круга клуб снова оступился — на выезде с «Лечче» (1:1).

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На сегодня «змеи» с 47 зачетными пунктами находятся на второй строке чемпионата Италии, уступая всего два очка лидирующему «Ювентусу».

«Кальяри»

«Кальяри» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 30 набранными очками.

Сардинийцы одержали восемь побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений в 20 сыгранных турах.

В пяти последних матчах Серии А подопечные Роландо Марана не смогли выиграть. Они уступили «Лацио» (1:2), «Удинезе» (1:2), «Ювентусу» (0:4), «Милану» (0:2) и сыграли вничью с «Брешией» (2:2).

Недавно «Кальяри» вылетел из Кубка Италии, без шансов проиграв миланскому «Интеру» (1:4).

В целом коллектив не выигрывает уже семь поединков.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,30, успех гостей оценивается в 10,00, тогда как ничья — в 5,25.

Рекомендуем ставить на то, что «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 2,62. 0