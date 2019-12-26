«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Англии 26 декабря 2019 года

В матче 19-го тура АПЛ «Лестер» будет принимать «Ливерпуль». Встреча пройдет на «Кинг Пауэр» 26 декабря. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Лестер» — «Ливерпуль».

«Лестер»

«Лестер», который в период с середины октября по середину декабря выдал серию из восьми подряд побед в АПЛ, в последних турах забуксовал.

Сперва подопечные Брендана Роджерса потеряли очки дома в матче против «Норвича» (1:1), а затем на выезде проиграли «Манчестер Сити» — 1:3.

В турнирной таблице АПЛ «Лестер» после 18 матчей занимает второе место. Команда набрала 39 очков и на 10 очков отстает от «Ливерпуля», у которого еще есть игра в запасе, а также на 1 очко опережает «Манчестер Сити».

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У «Лестера» третье место в лиге по забитым голам (41), а по пропущенным — лучший результат наряду с «Ливерпулем» (14 голов).

Между двумя последними поединками в АПЛ «Лестер» играл в Кубке английской лиги. В четвертьфинале «лисы» встречались с «Эвертоном» и одержали победу в серии пенальти (2:2 и 4:2).

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» возвращается к баталиям в АПЛ после победы на Клубном чемпионате мира, где в финале команда Юргена Клоппа 21 декабря обыграла «Фламенго» в дополнительное время (1:0).

За день до старта на Клубном ЧМ «Ливерпулю» пришлось молодежным составом играть в четвертьфинале Кубка лиги. «Красные» разгромно проиграли «Астон Вилле» (0:5 и покинули турнир).

В АПЛ победная серия «Ливерпуля» на данный момент насчитывает восемь матчей. В текущем чемпионате мерсисайдцы вообще лишь раз оступились в 17 поединках.

Набрав 49 очков, «Ливерпуль» опережает ближайшего преследователя «Лестер» на 10 очков и еще имеет игру в запасе.

«Ливерпуль» забил 42 гола (второй результат в лиге после «Ман Сити»), а пропустил 14 мячей (лучший показатель наряду с «Лестером»).

Прогноз

На победу «Лестера» букмекеры дают коэффициент 3,66, на ничью — 3,74, а на победу «Ливерпуля» — 2,09.

Прогноз на матч «Лестер» — «Ливерпуль» — «Обе забьют» с коэффициентом 1,61.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Ливерпуля» в один мяч или ничью с коэффициентом 1,95. 0