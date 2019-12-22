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    Как «Реал» встретит «Атлетик» на «Бернабеу»?

    «Реал» — «Атлетик». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Испании 22 декабря 2019 года

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    В 18 туре чемпионата Испании «Реал» будет принимать «Атлетик». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 22 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Реал» — «Атлетик».
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    Футбол. Испания. Примера 22 Декабря 2019 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.10
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    «Реал»

    По завершении 17 туров испанской Примеры клуб из столицы находится на втором месте. Имея 36 баллов на счету, команда идет нога в ногу с «Барселоной», у которой столько же очков.

    26 ноября на своем поле «сливочные» встретились с ПСЖ в поединке в рамках ЛЧ. Ведя по ходу матча 2:0, «Реал» упустил преимущество и позволил парижанам сравнять счет — 2:2.

    После этой ничьей подопечные Зинедина Зидана выиграли трижды во всех турнирах. В Ла Лиге «королевский клуб» одолел «Алавес» (2:1) и «Эспаньол» (2:0), а в еврокубках мадридцы были сильнее «Брюгге» (3:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    15 декабря на «Месталье» гости спасли ничью в противостоянии с «Валенсией» (1:1). В отложенном поединке 10 тура на «Камп Ноу» против «Барселоны» соперники обошлись без голов (0:0).

    «Атлетик»

    Коллектив из города Бильбао, который находится в Стране Басков, имеет в своем активе 27 баллов, благодаря чему он занимает 7 строчку в таблице, отставая от еврокубковой зоны на 1 пункт.

    После ничейного результата во встрече с «Вильярреалом» (0:0) подопечные Гаиски Гаритано победили в четырех следующих поединках.

    «Атлетик» был сильнее «Леванте» (2:1), «Эйбара» в товарищеском матче (4:1), «Осасуны» (2:1) и «Гранады» (2:0). Но 8 декабря «львы» в гостях потерпели поражение от «Бетиса» (2:3).

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    В 17 туре испанской Примеры красно-белые разошлись миром с «Эйбаром» (0:0), а затем в 1/64 финала Кубка Короля «Атлетик» легко разобрался с клубом «Интерсити» (3:0).

    Прогноз

    Победа «Реала» в 18 туре Примеры оценивается в 1,37, на ничью букмекеры дают коэффициент 5,30, а на победу «Атлетика» — 8,60.

    После ничейного поединка против «Барсы» атака «сливочных» постарается завоевать три очка для своей команды. Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,58. 0

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