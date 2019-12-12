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    Отомстит ли «Лудогорец» «Ференцварошу» за ЛЧ?

    «Лудогорец» — «Ференцварош». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 12 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Лудогорец» — «Ференцварош»
    «Ференцварош» — «Лудогорец»
    В четверг, 12 декабря, болгарский «Лудогорец» на своем поле примет венгерский «Ференцварош» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы H, которая пройдет в Разграде на «Лудогорец Арене», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Лудогорец» — «Ференцварош».

    «Лудогорец»

    У «Лудогорца» на счету находится семь зачетных баллов и вторая позиция в группе Н. От третьей строки, на которой находится их предстоящий противник, болгары оторвались на одно очко.

    Групповой этап клуб из Разграда начал с неожиданно крупной домашней победы над московским ЦСКА (5:1), после чего он на выезде разгромил «Ференцварош» (3:0).

    А вот спарка с испанским «Эспаньолом» закончилась для чемпиона Болгарии очень неудачно, где он дважды проиграл: 0:1 дома и 0:6 в гостях. В минувшем туре «зелено-белые» в Москве расписали мировую с «армейцами» (1:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В чемпионате Болгарии «Лудогорец» после 19 туров уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на пять пунктов. На данный момент у команды 6-матчевая беспроигрышная серия.

    «Ференцварош»

    Венгерская команда расположилась на третьей позиции в своем квартет, на один пункт отстает от «Лудогорца». Для выхода в 1/16 финала ЛЕ ей нужна только победа.

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    В первом туре группового этапа «фради» на чужом поле расписали мировую с «Эспаньолом» (1:1), затем они были разгромлены в родных пенатах предстоящим противником — 0:3.

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    • Противостояние с ЦСКА принесло клубу из Будапешта четыре пункта: победа в гостях (1:0) и ничья дома (0:0). Мировая также была зафиксирована и в домашней встрече с испанцами — 2:2.

    На внутренней арене «Ференцварош» является лидером, оторвавшись от второй позиции на четыре очка при игре в запасе.

    Помимо игры на групповом этапе ЛЕ, оппоненты в этом сезоне встречались в отборе Лиги чемпионов, где дважды победил венгерский коллектив (2:1 и 3:2).

    Прогноз на «Лудогорец» — «Ференцварош»

    Прогнозируем, что в поединке, где будет решаться судьба второго места, будут забитые голы в обе стороны. 0

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