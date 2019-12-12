«Лудогорец» — «Ференцварош». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 12 декабря 2019 года

«Лудогорец»
У «Лудогорца» на счету находится семь зачетных баллов и вторая позиция в группе Н. От третьей строки, на которой находится их предстоящий противник, болгары оторвались на одно очко.
Групповой этап клуб из Разграда начал с неожиданно крупной домашней победы над московским ЦСКА (5:1), после чего он на выезде разгромил «Ференцварош» (3:0).
А вот спарка с испанским «Эспаньолом» закончилась для чемпиона Болгарии очень неудачно, где он дважды проиграл: 0:1 дома и 0:6 в гостях. В минувшем туре «зелено-белые» в Москве расписали мировую с «армейцами» (1:1).
В чемпионате Болгарии «Лудогорец» после 19 туров уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на пять пунктов. На данный момент у команды 6-матчевая беспроигрышная серия.
«Ференцварош»
Венгерская команда расположилась на третьей позиции в своем квартет, на один пункт отстает от «Лудогорца». Для выхода в 1/16 финала ЛЕ ей нужна только победа.
В первом туре группового этапа «фради» на чужом поле расписали мировую с «Эспаньолом» (1:1), затем они были разгромлены в родных пенатах предстоящим противником — 0:3.
Противостояние с ЦСКА принесло клубу из Будапешта четыре пункта: победа в гостях (1:0) и ничья дома (0:0). Мировая также была зафиксирована и в домашней встрече с испанцами — 2:2.
На внутренней арене «Ференцварош» является лидером, оторвавшись от второй позиции на четыре очка при игре в запасе.
Помимо игры на групповом этапе ЛЕ, оппоненты в этом сезоне встречались в отборе Лиги чемпионов, где дважды победил венгерский коллектив (2:1 и 3:2).
Прогноз на «Лудогорец» — «Ференцварош»
Прогнозируем, что в поединке, где будет решаться судьба второго места, будут забитые голы в обе стороны. 0