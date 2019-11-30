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    У «Ахмата» больше шансов на успех

    «Ахмат» — «Рубин». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч РПЛ 30 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Ахмат» — «Рубин»
    Бернард Бериша вылетел до конца года
    В рамках 18 тура российской Премьер-лиги «Ахмат» встретится с «Рубином». Поединок пройдет в Грозном на одноименной «Ахмат-Арене». Старт матча в 19:00 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Рубин».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Ноября 2019 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 19:00 Рубин Рубин
  • Казань
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.90
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    «Ахмат»

    Команда продолжает беспроигрышную серию. Это приносит свои плоды. Сейчас хозяева занимают 13 место с 18 очками. Следующая победа может позволить им отойти от зоны вылета.

    «Ахмат» не проигрывает 4 матча. Три раза команда играла вничью и один раз побеждала. В прошлом туре коллектив из Грозного отметил победу над «Оренбургом» со счетом 1:2. До этого у клуба была ничья с «Уралом» (0:0) и «Динамо» (1:1).

    Все прогнозы на РПЛ

    На своем поле «зелено-белые» потерпели только 2 из 7 поражений в этом сезоне. Большую часть игр «Ахмат» провел вничью.

    В лазарете у хозяев Раванелли, Утсиев и Бериша.

    «Рубин»

    «Рубин» отстает от «Ахмата» на один пункт и тоже близок к зоне вылета. Так что гостям не желательно терять очки, а чтобы вырваться немного вперед, и вовсе необходимо побеждать.

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    Как бы там ни было, но гости, кажется, разучились это делать. Они не выигрывали в чемпионате в 5 последних встречах. В нынешнем сезоне у них всего 4 победы.

    В прошлый раз команда проиграла «Зениту» 1:2. Соперника удалось слегка удивить, но все же ничью удержать не получилось. Перед встречей с «зенитчиками» «Рубин» дома принимал «Динамо» и тоже проиграл со счетом 0:1.

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    • Серии поражений предшествовали три нулевые ничьи со «Спартаком», «Уралом» и «Крыльями Советов».

    Скорее всего, не сыграют Гранат и Бегич. Футболисты числятся как травмированные. Есть проблемы у Олега Данченко.

    Прогноз

    «Ахмат» считается фаворитом противостояния. Букмекеры предлагают на его победу коэффициент 2.07. Коэфф 3.90 они поставили на успех «Рубина».

    «Рубин» не забивал в последних трех выездных играх чемпионата. Ну а хозяева не проигрывали гостям на своем поле в 7 встречах кряду.

    Так как в 5 домашних матчах «Ахмата» тотал был меньше 2.5, предлагаем следующий вариант для ставки: 1Х и ТМ 2.5 за 1.92. 0

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