«Ахмат» — «Рубин». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч РПЛ 30 ноября 2019 года

В рамках 18 тура российской Премьер-лиги «Ахмат» встретится с «Рубином». Поединок пройдет в Грозном на одноименной «Ахмат-Арене». Старт матча в 19:00 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Рубин».

«Ахмат»

Команда продолжает беспроигрышную серию. Это приносит свои плоды. Сейчас хозяева занимают 13 место с 18 очками. Следующая победа может позволить им отойти от зоны вылета.

«Ахмат» не проигрывает 4 матча. Три раза команда играла вничью и один раз побеждала. В прошлом туре коллектив из Грозного отметил победу над «Оренбургом» со счетом 1:2. До этого у клуба была ничья с «Уралом» (0:0) и «Динамо» (1:1).

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На своем поле «зелено-белые» потерпели только 2 из 7 поражений в этом сезоне. Большую часть игр «Ахмат» провел вничью.

В лазарете у хозяев Раванелли, Утсиев и Бериша.

«Рубин»

«Рубин» отстает от «Ахмата» на один пункт и тоже близок к зоне вылета. Так что гостям не желательно терять очки, а чтобы вырваться немного вперед, и вовсе необходимо побеждать.

Как бы там ни было, но гости, кажется, разучились это делать. Они не выигрывали в чемпионате в 5 последних встречах. В нынешнем сезоне у них всего 4 победы.

В прошлый раз команда проиграла «Зениту» 1:2. Соперника удалось слегка удивить, но все же ничью удержать не получилось. Перед встречей с «зенитчиками» «Рубин» дома принимал «Динамо» и тоже проиграл со счетом 0:1.

Серии поражений предшествовали три нулевые ничьи со «Спартаком», «Уралом» и «Крыльями Советов».

Скорее всего, не сыграют Гранат и Бегич. Футболисты числятся как травмированные. Есть проблемы у Олега Данченко.

Прогноз

«Ахмат» считается фаворитом противостояния. Букмекеры предлагают на его победу коэффициент 2.07. Коэфф 3.90 они поставили на успех «Рубина».

«Рубин» не забивал в последних трех выездных играх чемпионата. Ну а хозяева не проигрывали гостям на своем поле в 7 встречах кряду.

Так как в 5 домашних матчах «Ахмата» тотал был меньше 2.5, предлагаем следующий вариант для ставки: 1Х и ТМ 2.5 за 1.92. 0