«Валенсия» — «Севилья». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата Испании 30 октября 2019 года

В 11 туре чемпионата Испании «Валенсия» будет принимать «Севилью». Игра пройдет на стадионе «Месталья» 30 октября. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Севилья».

«Валенсия»

После 10 туров Ла Лиги команда из одноименного испанского города располагается на 12 месте в таблице с 13 баллами в активе. В последнее время оранжевые чаще теряют очки в разных соревнованиях.

В 5 туре Примеры подопечные Альберта Селадеса сыграли вничью с аустайдером первенства «Леганесом» (1:1). Затем «Валенсия», ведя 3:1, разошлась миром с «Хетафе» (3:3). Но в Бильбао гости на «Сан Мамес» одолели «Атлетик» (0:1).

В матче в рамках Лиги чемпионов «летучие мыши» уступили дома «Аяксу» (0:3), а в 8 туре Ла Лиги на «Месталье» хозяева разобрались с «Алавесом» (2:1).

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После этого «Валенсия» не выявила сильнейшего в противостоянии с «Атлетико» (1:1), и на 95 минуте упустила победу над «Лиллем» в еврокубках (1:1). А в следующей встрече в Примере оранжевые проиграли «Осасуне» (3:1).

«Севилья»

По завершении десяти туров Ла Лиги севильцы с 19 очками в активе занимают 5 строчку в таблице, отставая от первой позиции на 1 пункт.

В последних шести поединках подопечные Юлена Лопетеги проигрывали лишь раз. В 7 туре чемпионата Испании на «Рамон Санчес Писхуан» хозяева одолели «Реал Сосьедад» (3:2).

А чуть позже в Лиге Европы «Севилья» победила АПОЭЛ (1:0). В восьмом матче домашнего первенства гости на «Камп Ноу» были разгромлены «Барселоной» (4:0).

Затем красно-белые взяли верх над «Леванте» в Примере (1:0), над клубом «Дюделанж» в ЛЕ (3:0), а также разобрались с «Хетафе» в чемпионате (2:0).

Прогноз

На победу «Валенсии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,85, на ничью — 3,40, а на победу «Севильи» — 2,55.

На стадионе «Месталья» равные по силе коллективы хотя бы раз распишутся в воротах соперников. Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,78. 0