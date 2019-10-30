ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКАЦСКА в крутом пике, «Динамо» возвращается к жизни Джордан Ларссон оформил дубльТедеско сдал первый экзамен. «Спартак» разгромил обескровленный «Локомотив» Фрагмент матчаОренбургский комплекс «Краснодара»
  • 13:49
    • Кошечкин, Мерфи, Яшкин и Исаев признаны лучшими игроками недели в КХЛ
  • 13:33
    • Полузащитник «Витесса» извинился перед Слуцким
  • 13:19
    • «Локомотив» подписал полноценный контракт с Марковым
  • 12:34
    • Назначены арбитры на матчи 1/8 финала Кубка России
  • 10:49
    • Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА-2023
  • 08:05
    • «Оклахома» разгромила «Голден Стэйт», «Лейкерс» обыграли «Шарлотт»
  • 01:34
    • «Лацио» вырвал победу у «Фиорентины»
    Все новости спорта

    Как пройдет встреча равных соперников на «Месталье»?

    «Валенсия» — «Севилья». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата Испании 30 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Валенсию Прогнозы на Севилью Календарь Примеры
    Прогноз на «Валенсия» — «Севилья»
    Денис Черышев
    В 11 туре чемпионата Испании «Валенсия» будет принимать «Севилью». Игра пройдет на стадионе «Месталья» 30 октября. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Севилья».

    «Валенсия»

    После 10 туров Ла Лиги команда из одноименного испанского города располагается на 12 месте в таблице с 13 баллами в активе. В последнее время оранжевые чаще теряют очки в разных соревнованиях.

    В 5 туре Примеры подопечные Альберта Селадеса сыграли вничью с аустайдером первенства «Леганесом» (1:1). Затем «Валенсия», ведя 3:1, разошлась миром с «Хетафе» (3:3). Но в Бильбао гости на «Сан Мамес» одолели «Атлетик» (0:1).

    В матче в рамках Лиги чемпионов «летучие мыши» уступили дома «Аяксу» (0:3), а в 8 туре Ла Лиги на «Месталье» хозяева разобрались с «Алавесом» (2:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    После этого «Валенсия» не выявила сильнейшего в противостоянии с «Атлетико» (1:1), и на 95 минуте упустила победу над «Лиллем» в еврокубках (1:1). А в следующей встрече в Примере оранжевые проиграли «Осасуне» (3:1).

    «Севилья»

    По завершении десяти туров Ла Лиги севильцы с 19 очками в активе занимают 5 строчку в таблице, отставая от первой позиции на 1 пункт.

    В последних шести поединках подопечные Юлена Лопетеги проигрывали лишь раз. В 7 туре чемпионата Испании на «Рамон Санчес Писхуан» хозяева одолели «Реал Сосьедад» (3:2).

    А чуть позже в Лиге Европы «Севилья» победила АПОЭЛ (1:0). В восьмом матче домашнего первенства гости на «Камп Ноу» были разгромлены «Барселоной» (4:0).

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    Затем красно-белые взяли верх над «Леванте» в Примере (1:0), над клубом «Дюделанж» в ЛЕ (3:0), а также разобрались с «Хетафе» в чемпионате (2:0).

    Прогноз

    На победу «Валенсии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,85, на ничью — 3,40, а на победу «Севильи» — 2,55.

    На стадионе «Месталья» равные по силе коллективы хотя бы раз распишутся в воротах соперников. Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,78. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    4.36
  • Экспресс дня на 28 октября
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Баффало — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сибирь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спартак — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.96
  • Экспресс дня 29 октября
  • Завтра в 21:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бохум — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Бертон Альбион — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Падерборн
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Эвертон — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Брешиа — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Барселона — Вальядолид
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Ростов» — «Сочи»
  • Дуплет от Еременко. «Ростов» реабилитировался за поражение в Питере
    • Вчера в 01:19     Лионель Месси
  • В логове зверя. «Барселона» с трудом одолела «Славию» в Праге
    • 12:10 24/10/2019     ЦСКА — «Ференцварош»
  • Синдром второго тайма. ЦСКА почти попрощался с евровесной
    • 01:14 25/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Валенсия» — «Севилья». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата Испании 30 октября 2019 года. Прогноз на «Валенсия» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
    Тоже интересно
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон» Хоккей НХЛ. Два очка Панарина и два очка Бучневича, шайба ДадоноваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 октября 07:490
  • 12:19
    • РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока октября
  • 10:35
    • Тедеско: «Спартак» — очень амбициозный клуб
  • 13:08
    • Федерер снялся с «Мастерса» в Париже
    Диего Коста Футбол Примера. «Севилья» одолела «Хетафе», «Атлетико» победил «Атлетик»Подробности матчей десятого тура чемпионата Испании по футболу 01:460
  • Экспресс дня

  • Вернет ли «Барселона» себе лидерство в Примере?
  • 2.96
    •
  • 12:52
    • Аленичев может возглавить «Ротор»
  • 10:17
    • Хачанов поднялся на одну позицию в рейтинге ATP
  • 10:01
    • Рибери может получить дисквалификацию
    Валерий Карпин Футбол РПЛ. «Спартак» разгромил «Локомотив», ЦСКА проиграл «Динамо»Результаты матчей 14-го тура чемпионата России по футболу Вчера в 23:430
  • 01:26
    • ПСЖ разгромил «Марсель», Мбаппе и Икарди оформили дубли
  • 22:22
    • Менхенгладбахская «Боруссия» победила «Айнтрахт» и возглавила Бундеслигу
  • 22:15
    • «Рома» одержала победу над «Миланом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие