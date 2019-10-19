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    «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч АПЛ 19 октября 2019 года

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    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»
    Пеп Гвардиола
    В девятом туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Селлхерст Парк» 19 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 11.50
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 1.23
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    «Кристал Пэлас»

    В восьми турах чемпионата коллектив из Лондона набрал 14 очков, благодаря чему он сейчас занимает 6 строчку в турнирной таблице, отставая от «горожан» на 2 балла.

    В конце августа «орлы» в серии послематчевых пенальти уступили команде «Колчестер Юнайтед» (0:0, 4:5) и вылетели из Кубка лиги. После этого в рамках чемпионата «Кристал Пэлас» победил «Астон Виллу» (1:0).

    В 5 туре Премьер-лиги подопечные Роя Ходжсона были разгромлены «Тоттенхэмом» (4:0), а чуть позже «стекольщики» расписали мировую с «Вулверхэмптоном» (1:1).

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    Седьмой поединок в английском первенстве оказался для лондонцев победным. На «Селлхерст Парк» хозяева одолели «Норвич» (2:0), а спустя неделю «Кристал Пэлас» взял верх над «Вест Хэмом» (1:2).

    «Манчестер Сити»

    На данном этапе турнира команда из Манчестера с 16 очками находится на второй строчке в таблице чемпионата. За 8 туров этот коллектив успел отстать от «Ливерпуля» на 8 пунктов.

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  • 09/10/2019

    • После поражения в гостях на «Карроу Роуд» от «Норвича» (3:2) «горожане» провели неплохую серию из побед, которая составила 5 матчей кряду.

    В поединке в Лиге чемпионов подопечные Пепа Гвардиолы разобрались с «Шахтером» (0:3), а затем они разнесли «Уотфорд» в АПЛ (8:0). 24 сентября «Сити» одолел «Престон» в 1/16 финала Кубка лиги (0:3).

    В 7 туре Премьер-лиги манчестерский клуб взял верх над «Эвертоном» (1:3), а чуть позже он переиграл «Динамо» Загреб в ЛЧ (2:0).

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    Но во встрече на «Этихад» с «Вулверхэмптоном» «Манчестер Сити» уступил «волкам» (0:2), пропустив голы от Траоре на 80 и 94 минутах.

    Прогноз

    В победу «Кристал Пэлас» букмекеры верят слабо, оценивая ее коэффициентом 12,0, на ничью они дают котировку — 6,50, а на победу «Манчестер Сити» — 1,25.

    «Горожане» больше не могут терять очки, если хотят продолжить борьбу за чемпионство. На «Селлхерст Парк» команде нужно уверенно выигрывать у «орлов». Наш прогноз на матч — победа «Манчестер Сити» с форой -1,5 с коэффициентом 1,72. 0

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    «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч АПЛ 19 октября 2019 года. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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