«Челси» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 2.7) и ставки на матч АПЛ 19 октября 2019 года

В девятом туре английской Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Ньюкасл». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 19 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Ньюкасл».

«Челси»

Еще недавно «Челси» был очень нестабилен в результатах. Команда Фрэнка Лэмпарда провалила старт в Лиге чемпионов, и не могла нормально выступать в АПЛ.

И все же, за шесть туров «Аристократы» набрали 11 очков — в Премьер-лиге у «синих» было два поражения.

В позапрошлом туре АПЛ лондонцы порадовали болельщиков домашней победой над «Брайтоном» — 2:0. После этого они сумели переиграть на выезде «Лилль» (2:1) в Лиге чемпионов.

В прошлом поединке АПЛ коллектив разгромил на выезде «Саутгемптон» (4:1) и поднялся на пятую строчку.

«Ньюкасл»

По завершении 8 туров чемпионата Англии подопечные Стива Брюса считаются одними из аутсайдеров первенства. На данный момент, правда, клуб поднялся на 16-ю позицию в таблице с 8 баллами в активе.

До прошлого тура последняя победа «Сорок» была датирована 25 августа. В той встрече «Ньюкасл» минимально переиграл «Тоттенхэм» в гостях (0:1).

Были правда, еще две ничьи. Сперва черно-белые не выявили сильнейшего в противостоянии с «Уотфордом» в АПЛ (1:1), а разошлись миром с «Брайтоном» (0:0).

Наконец, в предыдущем туре они сумели победить дома «Манчестер Юнайтед» (2:1) и подняться из зоны вылета.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех гостей оценивается в 11,0, а ничья — в 5,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Челси» выиграет, и обе команды забьют за 2,7. 0