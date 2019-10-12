Италия — Греция. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 12 октября 2019 года

В седьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Италии 12 октября на стадионе «Олимпико» в Риме сыграет с Ирландией. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Италия — Греция.

Италия

Приняв участие в 6 поединках отборочного цикла, «лазурная команда» заработала максимальное количество очков. С 18 баллами в активе сборная занимает первое место в таблице Группы J.

В 1 туре квалификационного раунда итальянцы на своем поле уверенно разобрались с Финляндией (2:0). А чуть позже в Парме подопечные Роберто Манчини разгромили Лихтенштейн (6:0).

8 июня команда отправилась в Афины, где сумела победить Грецию (0:3). После этого Италия взяла верх над Боснией и Герцеговиной (2:1).

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В 5 матче отборочной кампании коллектив Манчини выиграл у Армении (1:3), а затем итальянцы одолели Финляндию на выезде (1:2).

Греция

Выступления сборной Греции нельзя назвать выдающимися. За 6 поединков отборочного цикла эта команда набрала всего 5 очков, из-за чего она располагается на 5 месте в турнирной таблице.

Свой путь в квалификации «пиратский корабль» начал с уверенной победы над Лихтенштейном (0:2), а затем подопечные Джона ван'т Схипа расписали мировую с боснийцами (2:2).

В 3 туре кампании греки крупно уступили Италии (0:3), а затем в Афинах хозяева не справились с Арменией (2:3).

5 сентября «эллины» потерпели поражение от Финляндии (1:0), а несколькими днями позже они сыграли вничью с Лихтенштейном (1:1).

Прогноз

На победу Италии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,20, на ничью — 6,20, а на победу Греции — 17,0.

Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,69. 0