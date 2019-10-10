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    Как крупно Бельгия переиграет Сан-Марино?

    Бельгия — Сан-Марино. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Евро-2020 10 октября 2019 года

    Прогнозы на УЕФА Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Бельгии
    Прогноз на Бельгия — Сан-Марино
    Кевин де Брюйне
    В седьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Бельгии 10 октября на «Стадионе имени короля Бодуэна» в Брюсселе сыграет с Сан-Марино. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Бельгия — Сан-Марино.

    Бельгия

    После 6 туров квалификации бельгийцы остаются единственным коллективом в Группе I, который не потерял ни 1 балла в ходе этой кампании.

    С 18 очками в активе «красные дьяволы» располагаются на первой строчке в таблице.

    На старте отборочного цикла подопечные Роберто Мартинеса в родных стенах разобрались с Россией (3:1), а затем довольно скромно переиграли Кипр (0:2).

    Все прогнозы на Евро-2020

    8 июня Бельгия взяла верх над Казахстаном (3:0), а несколькими днями позже команда победила Шотландию (3:0). В сентябре «красные дьяволы» в гостях разгромили Сан-Марино (0:4) и с таким же счетом расправились с Шотландией (0:4).

    Сан-Марино

    Серениссима является полной противоположностью своего оппонента. За 6 туров квалификации эта сборная не забила ни единого гола, пропустив при этом 28 мячей.

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    • С нулем в графе набранных очков бело-голубые находятся на дне турнирной таблицы.

    В 1 матче отборочного цикла команда Сан-Марино была разгромлена Кипром (5:0), затем с ней легко разобрались шотландцы (0:2).

    В июне подопечные Франко Варреллы пропустили 9 безответных голов от России (9:0), а чуть позже бело-голубые проиграли Казахстану (4:0).

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    6 сентября этот скромный коллектив был бит Бельгией (0:4), ну и в 6 туре отборочного цикла сборная Сан-Марино уступила дома Кипру (0:4).

    Прогноз

    На победу сборной Бельгии букмекеры вовсе не дают коэффициенты, ничью они оценивают в 41,0, а триумф Сан-Марино — в 101,0.

    На текущие матчи квалификации бельгийцы едут основным составом. Многие футболисты, находящиеся не в лучшей форме, за счет отборочных поединков постараются набраться уверенности. Наш прогноз на матч — победа Бельгии в первом тайме с форой -3 с коэффициентом 1,74. 0

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    Бельгия — Сан-Марино. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Евро-2020 10 октября 2019 года. Прогноз на Бельгия — Сан-Марино. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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