Бельгия — Сан-Марино. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Евро-2020 10 октября 2019 года

В седьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Бельгии 10 октября на «Стадионе имени короля Бодуэна» в Брюсселе сыграет с Сан-Марино. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Бельгия — Сан-Марино.

Бельгия

После 6 туров квалификации бельгийцы остаются единственным коллективом в Группе I, который не потерял ни 1 балла в ходе этой кампании.

С 18 очками в активе «красные дьяволы» располагаются на первой строчке в таблице.

На старте отборочного цикла подопечные Роберто Мартинеса в родных стенах разобрались с Россией (3:1), а затем довольно скромно переиграли Кипр (0:2).

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8 июня Бельгия взяла верх над Казахстаном (3:0), а несколькими днями позже команда победила Шотландию (3:0). В сентябре «красные дьяволы» в гостях разгромили Сан-Марино (0:4) и с таким же счетом расправились с Шотландией (0:4).

Сан-Марино

Серениссима является полной противоположностью своего оппонента. За 6 туров квалификации эта сборная не забила ни единого гола, пропустив при этом 28 мячей.

С нулем в графе набранных очков бело-голубые находятся на дне турнирной таблицы.

В 1 матче отборочного цикла команда Сан-Марино была разгромлена Кипром (5:0), затем с ней легко разобрались шотландцы (0:2).

В июне подопечные Франко Варреллы пропустили 9 безответных голов от России (9:0), а чуть позже бело-голубые проиграли Казахстану (4:0).

6 сентября этот скромный коллектив был бит Бельгией (0:4), ну и в 6 туре отборочного цикла сборная Сан-Марино уступила дома Кипру (0:4).

Прогноз

На победу сборной Бельгии букмекеры вовсе не дают коэффициенты, ничью они оценивают в 41,0, а триумф Сан-Марино — в 101,0.

На текущие матчи квалификации бельгийцы едут основным составом. Многие футболисты, находящиеся не в лучшей форме, за счет отборочных поединков постараются набраться уверенности. Наш прогноз на матч — победа Бельгии в первом тайме с форой -3 с коэффициентом 1,74. 0