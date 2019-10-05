«Валенсия» — «Алавес». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч чемпионата Испании 5 октября 2019 года

В восьмом туре чемпионата Испании «Валенсия» будет принимать «Алавес». Игра пройдет на стадионе «Месталья» 5 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Алавес».

«Валенсия»

Сейчас команда из одноименного города закрепилась в середине турнирной таблицы. С 9 баллами, добытыми в 7 матчах, оранжевые занимают 9 место в общем зачете.

Последнее поражение «летучих мышей» в чемпионате датировано 14 сентября. Тогда коллектив под руководством нового наставника Альберта Селадеса с крупным счетом уступил «Барселоне» на «Камп Ноу» (5:2).

Затем в 1 матче Лиги чемпионов «Валенсия» на «Стэмфорд Бридж» взяла верх над «Челси» (0:1), а два следующих поединка Примеры завершились для оранжевых ничьей. Команда расписала мировую с «Леганесом» (1:1) и с «Хетафе» (3:3).

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28 сентября «летучие мыши» минимально переиграли «Атлетик» в 7 туре чемпионата (0:1), а во второй встрече в рамках Лиги чемпионов «Валенсия» на «Месталье» не справилась с «Аяксом» (0:3).

«Алавес»

За 7 туров чемпионата баскский клуб сумел набрать 8 очков. Благодаря этому команда находится на 14 месте в таблице.

На старте сезона хозяева на «Мендисорросе» с минимальным преимуществом одолели «Леванте» (1:0). Затем «славные» провели 2 матча, в которых не было выявлено победителя.

Подопечные Асьера Гаритано сыграли вничью с «Эспаньолом» (0:0) и с «Хетафе» (1:1). Затем «Алавес» уступил дома «Севилье» (0:1), а чуть позже потерпел поражение от «Атлетика» (2:0).

В 6 туре Примеры «уничтожители бобов» проиграли «Реалу Сосьедад» (3:0), но в следующей встрече команда победила «Мальорку» (2:0).

Прогноз

На победу «Валенсии» в данной встрече букмекеры дают коэффициент 1,55, на ничью — 4,10, а на победу «Алавеса» — 6,60.

Несмотря на усталость после Лиги чемпионов, хозяева матча способны разобраться с «Алавесом», который находится не в лучшей форме. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Валенсии» больше 1,5 с коэффициентом 1,81. 0