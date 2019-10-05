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    На «Месталье» от «Валенсии» ждут только победу

    «Валенсия» — «Алавес». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч чемпионата Испании 5 октября 2019 года

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    Прогноз на «Валенсия» — «Алавес»
    Дани Парехо
    В восьмом туре чемпионата Испании «Валенсия» будет принимать «Алавес». Игра пройдет на стадионе «Месталья» 5 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Алавес».
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    Футбол. Испания. Примера 05 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 4.05
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    «Валенсия»

    Сейчас команда из одноименного города закрепилась в середине турнирной таблицы. С 9 баллами, добытыми в 7 матчах, оранжевые занимают 9 место в общем зачете.

    Последнее поражение «летучих мышей» в чемпионате датировано 14 сентября. Тогда коллектив под руководством нового наставника Альберта Селадеса с крупным счетом уступил «Барселоне» на «Камп Ноу» (5:2).

    Затем в 1 матче Лиги чемпионов «Валенсия» на «Стэмфорд Бридж» взяла верх над «Челси» (0:1), а два следующих поединка Примеры завершились для оранжевых ничьей. Команда расписала мировую с «Леганесом» (1:1) и с «Хетафе» (3:3).

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    28 сентября «летучие мыши» минимально переиграли «Атлетик» в 7 туре чемпионата (0:1), а во второй встрече в рамках Лиги чемпионов «Валенсия» на «Месталье» не справилась с «Аяксом» (0:3).

    «Алавес»

    За 7 туров чемпионата баскский клуб сумел набрать 8 очков. Благодаря этому команда находится на 14 месте в таблице.

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    • На старте сезона хозяева на «Мендисорросе» с минимальным преимуществом одолели «Леванте» (1:0). Затем «славные» провели 2 матча, в которых не было выявлено победителя.

    Подопечные Асьера Гаритано сыграли вничью с «Эспаньолом» (0:0) и с «Хетафе» (1:1). Затем «Алавес» уступил дома «Севилье» (0:1), а чуть позже потерпел поражение от «Атлетика» (2:0).

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    В 6 туре Примеры «уничтожители бобов» проиграли «Реалу Сосьедад» (3:0), но в следующей встрече команда победила «Мальорку» (2:0).

    Прогноз

    На победу «Валенсии» в данной встрече букмекеры дают коэффициент 1,55, на ничью — 4,10, а на победу «Алавеса» — 6,60.

    Несмотря на усталость после Лиги чемпионов, хозяева матча способны разобраться с «Алавесом», который находится не в лучшей форме. Наш прогноз — индивидуальный тотал «Валенсии» больше 1,5 с коэффициентом 1,81. 0

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    «Валенсия» — «Алавес». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч чемпионата Испании 5 октября 2019 года. Прогноз на «Валенсия» — «Алавес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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