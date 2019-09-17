«Лион» — «Зенит». Прогноз (к. 1.88) на тоталы в матче ЛЧ 17 сентября 2019 года

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Лион» будет принимать «Зенит». Встреча пройдет 17 сентября на «Газпром Арене». Начало — в 19:55 мск. Прогноз на «Лион» — «Зенит».

«Лион»

«Лион» в прошлом сезоне стал бронзовым призером чемпионата Франции и завоевал прямую путевку в Лигу чемпионов.

В новом сезоне команда Силвиньо стартовала весьма оптимистично — 3:0 над «Монако» и 6:0 над «Анжером». Но дальше результаты ухудшились — в трех матчах Лиги 1 «Лион» не сумел выиграть ни разу.

Команда сперва проиграла «Монпелье» (0:1), а затем сыграла вничью с «Бордо» (1:1), а перед встречей с «Зенитом» — с «Амьеном» (2:2).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В турнирной таблице Лиги 1 у «Лиона» — 8 очков и седьмая строчка. Команда забила 12 голов, а пропустила только 4.

«Зенит»

«Зенит», став в прошлом сезоне чемпионом России, завоевал прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

К матчу против «Лиона» «Зенит» подходит в хорошем настроении — после паузы на матчи сборных команда Сергея Семака в РПЛ обыграла тульский «Арсенал» (3:1), продлив серию побед до двух.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» после девяти туров набрал 20 очков и занимает первое место, у питерцев 13 забитых мячей и всего 4 пропущенных.

В текущем сезоне «Зенит» провел десять матчей, в которых одержал 6 побед при двух ничьих и двух поражениях (в Суперкубке России от «Локомотива» и в РПЛ от «Уфы»).

Прогноз

На победу «Лиона» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,74, на ничью — 3,84, а на «Зенит» — 5,35.

Прогноз на матч «Лион» — «Зенит» — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,88. 0