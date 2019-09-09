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    Избежит ли сборная России недооценки соперника?

    Россия — Казахстан. Прогноз и ставки на матч квалификации Евро-2020 9 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную России Прогнозы на футбол России
    Прогноз на Россия — Казахстан
    Артем Дзюба
    В понедельник, 9 сентября, сборная России сыграет со сборной Казахстана в рамках отбора к грядущему чемпионату Европы-2020. Матч пройдет в Калининграде на арене «Калининград» и начнется в 21:45 мск. Прогноз на Россия — Казахстан.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа I 09 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.15
  • X
  • 7.70
  • 2
  • 17.50
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    Россия

    После ЧМ-2018, где сборная России в четвертьфинале уступила Хорватии, подопечные Черчесова в своей группе Лиги наций стали вторыми, пропустив шведов вперед по дополнительным показателям.

    Отбор к Евро-2020 россияне начали в марте с выезда в Брюссель, где были без шансов обыграны командой Бельгии — 1:3. Через три дня сборная России разгромила на выезде Казахстан (4:0).

    Все прогнозы на Евро-2020

    В июне российская команда провела контрольный матч с «Чертаново» (6:0), после чего в отборе Евро-2020 на своем поле разгромила сборную Сан-Марино (9:0)

    Также в июне сборная России не без труда обыграла команду Кипра (1:0). Единственный гол забил в первом тайме Алексей Ионов.

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    • В последнем матче подопечные Черчесова на выезде одержали волевую победу над Шотландией (2:1). Пропустив быстрый гол, россияне отыгрались до перерыва, а во втором тайме забили победный мяч.

    В группе I сборная России после 5-х туров идет на втором месте с 12 очками, на 3 очка отставая от Бельгии.

    Казахстан

    Прошлой осенью Казахстан выступил в Лиге наций, заняв второе место в группе дивизиона D. Команда одержала в шести матчах только одну победу — над Андоррой (4:0) дома.

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    В феврале этого года сборная Казахстана провела домашний контрольный матч с Молдавией, который выиграла со счетом 1:0.

    Отбор на Евро-2020 казахская команда начала с неожиданной крупной домашней победы над Шотландией (3:0). Уже в следующей игра она потерпела еще более крупное домашнее поражение от России — 0:4.

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    В третьем туре квалификации подопечные Михала Билека снова крупно проиграли — Бельгии (0:3), однако затем разгромили Сан-Марино (4:0) дома.

    В последнем матче сборная Казахстана на выезде сыграла вничью с командой Кипра. Забив быстрый гол, подопечные Михала Билека пропустили перед перерывом.

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    • В группе I сборная Казахстана после 5-х туров идет на третьем месте с 7 очками, на 1 очко опережая Шотландию и на 3 — Кипр.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают полное преимущество хозяевам: победа России — 1.20, победа Казахстана — 12.75, ничья — 6,75.

    Российская команда выглядит явным фаворитом встречи, единственное, что может помешать ей победить — недооценка соперника.

    Вряд ли стоит ждать такую же крупную победу, как и в первом круге. Интересны варианты ТМ 3,5 за 1,55 и «Обе забьют — нет» за 1,55. 0

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    Россия — Казахстан. Прогноз и ставки на матч квалификации Евро-2020 9 сентября 2019 года. Прогноз на Россия — Казахстан. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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