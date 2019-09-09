Россия — Казахстан. Прогноз и ставки на матч квалификации Евро-2020 9 сентября 2019 года

Россия
После ЧМ-2018, где сборная России в четвертьфинале уступила Хорватии, подопечные Черчесова в своей группе Лиги наций стали вторыми, пропустив шведов вперед по дополнительным показателям.
Отбор к Евро-2020 россияне начали в марте с выезда в Брюссель, где были без шансов обыграны командой Бельгии — 1:3. Через три дня сборная России разгромила на выезде Казахстан (4:0).
В июне российская команда провела контрольный матч с «Чертаново» (6:0), после чего в отборе Евро-2020 на своем поле разгромила сборную Сан-Марино (9:0)
Также в июне сборная России не без труда обыграла команду Кипра (1:0). Единственный гол забил в первом тайме Алексей Ионов.
В последнем матче подопечные Черчесова на выезде одержали волевую победу над Шотландией (2:1). Пропустив быстрый гол, россияне отыгрались до перерыва, а во втором тайме забили победный мяч.
В группе I сборная России после 5-х туров идет на втором месте с 12 очками, на 3 очка отставая от Бельгии.
Казахстан
Прошлой осенью Казахстан выступил в Лиге наций, заняв второе место в группе дивизиона D. Команда одержала в шести матчах только одну победу — над Андоррой (4:0) дома.
В феврале этого года сборная Казахстана провела домашний контрольный матч с Молдавией, который выиграла со счетом 1:0.
Отбор на Евро-2020 казахская команда начала с неожиданной крупной домашней победы над Шотландией (3:0). Уже в следующей игра она потерпела еще более крупное домашнее поражение от России — 0:4.
В третьем туре квалификации подопечные Михала Билека снова крупно проиграли — Бельгии (0:3), однако затем разгромили Сан-Марино (4:0) дома.
В последнем матче сборная Казахстана на выезде сыграла вничью с командой Кипра. Забив быстрый гол, подопечные Михала Билека пропустили перед перерывом.
В группе I сборная Казахстана после 5-х туров идет на третьем месте с 7 очками, на 1 очко опережая Шотландию и на 3 — Кипр.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают полное преимущество хозяевам: победа России — 1.20, победа Казахстана — 12.75, ничья — 6,75.
Российская команда выглядит явным фаворитом встречи, единственное, что может помешать ей победить — недооценка соперника.
Вряд ли стоит ждать такую же крупную победу, как и в первом круге. Интересны варианты ТМ 3,5 за 1,55 и «Обе забьют — нет» за 1,55. 0