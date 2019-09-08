Армения — Босния и Герцеговина. Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч квалификации Евро-2020 8 сентября

В рамках шестого тура отборочного этапа на чемпионат Европы-2020 сборная Армении будет принимать сборную Боснии и Герцеговины. Встреча пройдет 8 сентября на «Республиканском» стадионе в Ереване. Начало — в 16:00 мск. Прогноз на Армения — Босния и Герцеговина.

Сборная Армении

Сборная Армении, которая осенью не сумела повыситься в классе в Лиге наций, заняв в своей группе второе место, в квалификации Евро-2020 выступает с переменным успехом. Подопечные Армена Гюльбудагянца провели пять матчей отбора и одержали две победы при трех поражениях.

Квалификация началась для армянской сборной выездным поражением в матче против Боснии и Герцеговины (1:2). Далее уже дома Армения не смогла набрать очки в игре с Финляндией (0:2).

Июньский отрезок выдался для армянской сборной куда более успешным. Два матча — две победы: 3:0 дома над Лихтенштейном и 3:2 в гостях над Грецией.

В сентябре перед ответной игрой против Боснии и Герцеговины Армения встретилась с фаворитом группы J — сборной Италии. Сотворить сенсацию не удалось — армяне проиграли 1:3.

С шестью очками после пяти туров сборная Армении располагается лишь на четвертом месте в турнирной таблице и обязательно должна обыгрывать идущих выше боснийцев, если еще хочет сохранять реальные шансы на путевку на чемпионат Европы.

Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина в прошлом году сумела повыситься в Дивизион А в Лиге наций. Но в квалификации Евро-2020 команда Роберта Просинечки пока выглядит не слишком убедительно.

В пяти матчах отбора боснийцы набрали 7 очков и занимают в турнирной таблице третье место. При этом отставание от идущей второй Финляндии составляет целых 5 очков.

Все прогнозы на футбол

Начиналось для Боснии и Герцеговины все довольно неплохо. В марте команда обыграла Армению (2:1) и поделила очки с Грецией (2:2). Но в июне оба выездных матча отбора завершились для боснийцев поражениями: 0:2 от Финляднии и 1:2 от Италии.

5 сентября в пятом туре боснийская сборная принимала Лихтенштейн и здесь не испытала никаких проблем, одержав разгромную победу со счетом 5:0.

Прогноз

Букмекеры считают сборную Боснии и Герцеговины фаворитом матча. На победу гостей дается коэффициент 2,15, на ничью — 3,45, а на победу сборной Армении — 3,55.

Прогноз на матч — Босния и Герцеговина не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,81. 0