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    Что покажет «Севилье» новичок Примеры на своем поле?

    «Гранада» — «Севилья». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Испании 23 августа 2019 года

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    Прогноз на «Гранада» — «Севилья»
    Нолито
    «Гранада» будет принимать «Севилью» во втором туре чемпионата Испании. Игра пройдет на стадионе «Нуэво Лос Карменес» 23 августа. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Гранада» — «Севилья».
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    Футбол. Испания. Примера 23 Августа 2019 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 21:00 Севилья Севилья
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.95
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    «Гранада»

    Вернувшись в Примеру по итогам прошлого розыгрыша Сегунды, «Гранада» в первом же туре показала, как сильно скучала по чемпионату Испании.

    Отправившись на выезд на «Эстадио де ла Серамику», команда сыграла в результативную ничью с «Вильярреалом» (4:4).

    В летнее межсезонье подопечные Диего Мартинеса Пенаса провели 6 товарищеских матчей. И все эти встречи «эль грана» выиграла, включая и непростую битву с «Севильей» (2:1).

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    Важно отметить, что в 6 предсезонных встречах команда пропустила лишь дважды — от той же «Севильи» (2:1) и дома в матче с «Вальядолидом» (2:1), забив при этом 9 голов в ворота соперников.

    «Севилья»

    Подопечные Юлена Лопетеги провели активную предсезонную подготовку, чаще всего встречаясь с английскими и немецкими командами.

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    • Севильцам удалось обыграть «Ливерпуль» (2:1) и «Рединг» (2:1), минимально одолеть «Эвертон» (1:0), дважды переиграть «Хоффенхайм» (1:2; 0:4). Однако, красно-белые уступили «Гранаде» (2:1) и неожиданно расписали мировую с «Эстремадурой» (2:2).

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    Чемпионат Испании для «Севильи» начался с уверенной выездной победы над «Эспаньолом» (2:0).

    Прогноз

    На победу «Гранады» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,90, на ничью — 3,65, а на победу «Севильи» — 1,98.

    Наш прогноз на матч — обе забьют с коэффициентом 1,74. 0

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    «Гранада» — «Севилья». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Испании 23 августа 2019 года. Прогноз на «Гранада» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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