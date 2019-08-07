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    Сможет ли «Селтик» успешно сыграть в Румынии?

    «ЧФР Клуж» — «Селтик». Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 7 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Селтик
    Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Селтик»
    Игроки «Селтика»
    В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов «Клуж» будет принимать «Селтик». Матч пройдет на стадионе «Константин Рэдулеску» 7 августа. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Селтик».

    «ЧФР Клуж»

    Чемпион Румынии «ЧФР Клуж» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов стартовал с первого раунда квалификации.

    В первом же официальном матче сезона команда пока что потерпела единственное поражение — 0:1 от «Астаны» на выезде. После этого «Клуж» одержал пять побед при двух ничьих во всех турнирах.

    Пройти «Астану» удалось за счет домашней победы со счетом 3:1. А во втором раунде квалификации ЛЧ «Клуж» выбил из борьбы «Маккаби» Тель-Авив — 1:0 дома и 2:2 в гостях.

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    В рамках чемпионата Румынии в новом сезоне «Клуж» провел уже четыре матча. На старте турнира была ничья с «КСМС Яссы» (1:1), а далее три победы: 4:1 в матче против «Академики Клинчень», 1:0 с бухарестским «Динамо» и 4:1 с «Киндией». В турнирной таблице чемпионата Румынии «Клуж» делит первое место с «Вииторулом».

    «Селтик»

    Чемпион Шотландии «Селтик» в квалификации Лиги чемпионов также преодолел уже два раунда.

    В первом раунде подопечные Нила Леннона дважды обыграли представителя Боснии и Герцеговины «Сараево» (3:1 и 2:1).

    Второй раунд для «Селтика» оказался даже проще первого. Шотландский клуб дважды всухую разобрался с эстонским «Нымме Калью», решив все вопросы еще в первой домашней игре — 5:0 и 2:0.

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    Чемпионат Шотландии стартовал 3 августа, и в первом туре «Селтик» поиздевался над «Сент-Джонстоном». Домашние 7:0 с хет-триком Райана Кристи.

    Таким образом, три последних официальных матча «Селтик» выиграл с общим счетом 14:0.

    Прогноз

    Победа «Клужа» в домашнем матче оценивается коэффициентом 3,00, на ничью можно поставить с коэффициентом 3,10, а на победу «Селтика» — 2,56.

    Наш прогноз на матч — «Селтик» выиграет один из таймов с коэффициентом 1,87. 0

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    «ЧФР Клуж» — «Селтик». Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 7 августа 2019 года. Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Селтик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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