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    Дрогнет ли «Ференцварош» перед «Динамо» Загреб?

    «Динамо» Загреб — «Ференцварош». Прогноз (к. 3.3) и ставки на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 6 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Динамо Загреб
    Прогноз на «Динамо» Загреб — «Ференцварош»
    «Динамо» Загреб выиграло все матчи нового сезона
    Во вторник, 6 августа, в первом поединке третьего отборочного раунда Лиги чемпионов хорватский «Динамо» Загреб дома примет венгерский «Ференцварош». Начало игры — 21:00 по мск. Прогноз на «Динамо» Загреб — «Ференцварош».
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 06 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.47
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 7.40
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    «Динамо» Загреб

    В минувшем сезоне «Динамо» преодолело два раунда отбора в ЛЧ, а на этапе плей-офф были выбиты швейцарским «Янг Бойз» (1:1 и 1:2).

    Посему пришлось отправиться на просторы Лиги Европы, где они добрались до 1/8 финала, проиграв на этой стадии португальской «Бенфике» (1:0 и 0:3 ОТ).

    В недавно стартовавшем сезоне в Хорватии загребцы выиграли Суперкубок страны, одолев «Риеку» (1:0). После этого им удалось выиграть в трех турах национального чемпионата кряду.

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    Одни победы у дружины Ненада Белицы пока и в Лиге чемпионов. Во 2-м раунде она обыграла грузинский «Сабуртало» 5:0 по сумме двух матчей.

    «Ференцварош»

    Футболисты Сергея Реброва продолжают свое победное шествие. На данный момент у команды серия из семи побед из восьми, правда, четыре из них пришлись на контрольные игры.

    Три другие виктории пришлись на официальные поединки. В первом раунде клуб из Будапешта одолел болгарский «Лудогорец».

    Сложнее пришлось во втором квалификационном раунде, где чемпиону Венгрии противостояла мальтийская «Валлетта». Хотя в первом матче он победил дома 3:1, в ответной игре была зафиксирована ничья 1:1.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,47, тогда как успех гостей оценивается в 7,5, а ничья — в 4,0.

    Рекомендуем ставить на то, что «Динамо» Загреб выиграет, и обе команды забьют за 3,3. 0

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    «Динамо» Загреб — «Ференцварош». Прогноз (к. 3.3) и ставки на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 6 августа 2019 года. Прогноз на «Динамо» Загреб — «Ференцварош». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.30
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