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    Продолжит ли «Арсенал» успешное выступление на Международном кубке чемпионов?

    «Реал» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 24 июля 2019 года

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    Прогноз на «Реал» — «Арсенал»
    Месут Озил
    На «ФедЭкс Филд» в Лэндовере состоится противостояние мадридского «Реала» и лондонского «Арсенала». Команды выступят в рамках Международного кубка чемпионов 24 июля в 02:00 по мск. Прогноз на «Реал» — «Арсенал».

    «Реал»

    Пока что «Реал» не сумел доказать эффективность затраченных на трансферы средств. В первом туре клуб проиграл мюнхенской «Баварии» со счетом 3:1. К слову, Эден Азар вышел в старте.

    Подопечные Зидана очень быстро пропустили — на 15 минуте встречи. Во втором тайме француз начал делать массовые замены, но это не помогло команде и во второй половине 2 тайма «галактикос» пропустили еще дважды, сумев забить лишь под завесу матча.

    Прогнозы на Международный кубок чемпионов

    По статистике столичный клуб тоже уступил. Он проиграл во владении мячом и даже в количестве ударов. «Бавария» была опаснее — 11 ударов в створ против 6.

    Несмотря на то, что МКЧ является обычным коммерческим турниром, второй раз подряд «мадридистам» проигрывать нельзя. Все-таки руководство клуба хочет видеть иные результаты, на которые было потрачено около 300 млн евро.

    «Арсенал»

    «Арсенал» успел провести на турнире уже 2 поединка, причем в обоих случаях подопечные Уная Эмери одержали победу. В первом туре «канониры» выиграли у «Баварии» со счетом 2:1, а в прошлый раз коллектив одолел «Фиорентину» со счетом 3:0.

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    В отличие от своего соперника «Арсенал» пока особо не отличился на трансферном рынке. Наоборот, команда может даже потерять одного из ключевых центральных защитников — Лорана Косьельни. Он саботировал предсезонные сборы лондонского клуба.

    Однако на турнир Эмери взял с собой много молодых игроков, в том числе тех, кто вернулся с аренды. Некоторые ключевые исполнители отдыхают после международных турниров, а молодежь тем временем достаточно успешно страхует.

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    • Так что сейчас «красно-белые» могут выехать на мотивации молодых игроков, которая направлена на то, чтобы доказать главному тренеру свою эффективность.

    Прогноз

    «Реалу» нужно время, чтобы наиграть своих новичков и найти тот баланс, при котором все футболисты в составе будут показывать эффективный футбол. «Арсенал» все еще пребывает в состоянии перестройки, поскольку трансферы у команды наверняка впереди.

    В целом, оба клуба пока что выглядят «сыроватыми», поэтому вряд ли в матче будут нули на табло. Учитывая, что «пушкари» огорчили «Баварию», которая вышла основным составом, можно предположить, что они сделают это снова.

    Эмери знаком с испанским футболом. К тому же сейчас его футболисты показывают неплохую игру. Прогноз — Х2 с коэффициентом 1.80. 0

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    «Реал» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 24 июля 2019 года. Прогноз на «Реал» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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