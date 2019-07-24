«Гвадалахара Чивас» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов 24 июля 2019 года

В среду, 24 июля, «Гвадалахара Чивас» сыграет с «Атлетико» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча, которая пройдет в техасском городе Арлингтон, начнется в 04:00 по московскому времени. Прогноз на «Гвадалахара Чивас» — «Атлетико».

«Гвадалахара Чивас»

Прошлый сезон футболисты «Гвадалахары» откровенно провалили, заняв 11-е место в Апертуре и 14-е — в Клаусуре.

В национальном Кубке «козлы» добрались до 1/8 финала, но там проиграли «УНАМ Пумас» (1:3).

Новый сезон Апертуры «красно-белые» тоже начали неудачно, потерпев в гостях поражение от «Сантос Лагуны» (0:3).

Прогнозы на Международный кубок чемпионов

В рамках Международного кубка чемпионов «Гвадалахара» уже уступила «Фиорентине» (1:2) и «Бенфике» (0:3).

«Атлетико»

Мадридский «Атлетико» в прошлом сезоне хоть и не смог навязать «Барселоне» борьбу за чемпионство, финишировав вторым, зато завоевал Суперкубок УЕФА, победив «Реал» (4:2 д.в.).

В Кубке Испании и Лиге чемпионов «матрасники» смогли дойти лишь до 1/8 финала, после чего прекратили борьбу за трофеи.

В межсезонье мадридцы лишились своего лидера и главного бомбардира Антуана Гризманна, перешедшего в «Барселону». В то же время они приобрели Жуана Фелиша, Маркоса Льоренте, Фелипе, Кирана Триппьера и Ренана Лоди.

Летом «Атлетико» провел один товарищеский матч, в котором переиграл «Нумансию» (3:0).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество испанцам: победа «Атлетико» — 1.22, победа «Гвадалахары Чивас» — 12,50, ничья — 6.50.

Все прогнозы на футбол

Судить о форме «матрасников» на основе одной сыгранной встречи сложно, но, похоже, они должны серьезно превосходить мексиканцев.

«Гвадалахару» преследовали неудачи весь прошлый сезон, а со стартом нового ее игра совершенно не улучшилась, что подтверждают последние сыгранные матчи.

Учитывая серьезное отношение Симеоне к каждой отдельной игре, не исключаем, что мадридцам удастся разгромить соперника. Наш прогноз — «победа "Атлетико" с форой -2» за 1.94.

Также мы бы присмотрелись к ставке «мексиканская команда не забьет» за 2.10. «Матрасники» славятся своей надежной игрой в обороне, так что им вполне по силам сдержать атаку «Гвадалахары». 0