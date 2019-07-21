«Арсенал» — «Фиорентина». Прогноз (к. 1.68) на тоталы в матче МКЧ 21 июля 2019 года

В субботу, 21 июля, в рамках Международного кубка чемпионов, лондонский «Арсенал» сыграет с итальянской «Фиорентиной». Начало поединка — в 01:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Фиорентина».

«Арсенал»

После победы в первом товарищеском матче (3:0) над Колорадо Рэпидз, канониры сумели обыграть куда более мощную Баварию (2:1) в первом для себя матче Международного кубка Чемпионов. Обошлось не без доли везения, однако «Арсенал» смог вырвать победу в концовке.

Матч проходил в обоюдно острой борьбе с массой голевых моментов у ворот обеих команд. Подопечные Унаи Эмери продемонстрировали хорошую игру в атаке, однако проблемы в обороне никуда не покинули Арсенал, в этом компоненте предстоит еще очень много работы.

«Фиорентина»

«Фиорентина» также успела провести свой первый матч на турнире. Соперником был клуб из Мексики — «Гвадалахара Чивас». Фиалки смогли добиться минимальной победы (2:1), показав при этом не самую яркую игру на фоне такого скромного оппонента.

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Подопечным Монтеллы явно не хватает уверенности в оборонительных порядках при относительно неплохой игре в атаке, потенциал которой еще явно не раскрыт до конца.

Прогноз

Статус Арсенала, естественным образом, делает его фаворитом данного противостояния. Английский клуб имеет более высококлассных футболистов, которые знают друг друга и прекрасно понимают на поле, особенно в атакующей линии.

Атака «Фиорентины» также не выглядит беспомощной. Учитывая, что проблемы в обороне «Арсенала» никуда не исчезли, и статус матча, все-таки, товарищеский, итальянский клуб явно будет играть без давления, что должно помочь хотя бы раз огорчить номинальных хозяев поединка.

«Арсенал», в свою очередь, на классе, просто обязан забить хотя бы парочку голов в ворота соперника из Италии. Предлагаем поставить на ТБ(2.5) за 1.68 0