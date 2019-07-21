ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месут ОзилВымирающий вид. Пример Озила подтверждает, что плеймейкеры устарели Криштиану РоналдуНовые «галактикос». Аньелли строит звездный «Ювентус» НеймарЧто посеешь, то и пожнешь. Неймар сам усложнил свое возвращение в «Барсу»
  • 09:50
    • Голкипер «Краснодара» перейдет в «Зенит»
  • 21:52
    • «Барса» предложила ПСЖ за Неймара 100 млн евро и двух игроков
  • 21:11
    • «Марсель» хочет арендовать форварда «Зенита»
  • 20:49
    • Мирзов перешел в «Спартак»
  • 18:25
    • «Интер» готов предложить Лукаку 5-летний контракт на сумму 41 млн фунтов
  • 17:42
    • 8-летний мальчик, больной раком, вышел в стартовом составе «Сиэтла» на матч с «Боруссией» Д
  • 16:07
    • Главный тренер «Лиона»: Фекир согласовывает свой трансфер
    Все новости спорта

    «Арсенал» и «Фиорентина» сыграют в результативный футбол?

    «Арсенал» — «Фиорентина». Прогноз (к. 1.68) на тоталы в матче МКЧ 21 июля 2019 года

    Прогнозы на Международный кубок чемпионов Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Арсенал Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Фиорентину
    Прогноз на «Арсенал» — «Фиорентина»
    Генрих Мхитарян
    В субботу, 21 июля, в рамках Международного кубка чемпионов, лондонский «Арсенал» сыграет с итальянской «Фиорентиной». Начало поединка — в 01:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Фиорентина».
    ×
    Футбол. Международный кубок чемпионов 21 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 3.30
  • Играть!
    •

    «Арсенал»

    После победы в первом товарищеском матче (3:0) над Колорадо Рэпидз, канониры сумели обыграть куда более мощную Баварию (2:1) в первом для себя матче Международного кубка Чемпионов. Обошлось не без доли везения, однако «Арсенал» смог вырвать победу в концовке.

  • Вымирающий вид. Пример Озила подтверждает, что плеймейкеры устарели
  • Рассуждаем о кризисе креативных атакующих полузащитников в европейских чемпионатах
  • Вчера

    • Матч проходил в обоюдно острой борьбе с массой голевых моментов у ворот обеих команд. Подопечные Унаи Эмери продемонстрировали хорошую игру в атаке, однако проблемы в обороне никуда не покинули Арсенал, в этом компоненте предстоит еще очень много работы.

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» также успела провести свой первый матч на турнире. Соперником был клуб из Мексики — «Гвадалахара Чивас». Фиалки смогли добиться минимальной победы (2:1), показав при этом не самую яркую игру на фоне такого скромного оппонента.

    Все прогнозы на спорт

    Подопечным Монтеллы явно не хватает уверенности в оборонительных порядках при относительно неплохой игре в атаке, потенциал которой еще явно не раскрыт до конца.

    Прогноз

    Статус Арсенала, естественным образом, делает его фаворитом данного противостояния. Английский клуб имеет более высококлассных футболистов, которые знают друг друга и прекрасно понимают на поле, особенно в атакующей линии.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •

    Атака «Фиорентины» также не выглядит беспомощной. Учитывая, что проблемы в обороне «Арсенала» никуда не исчезли, и статус матча, все-таки, товарищеский, итальянский клуб явно будет играть без давления, что должно помочь хотя бы раз огорчить номинальных хозяев поединка.

    «Арсенал», в свою очередь, на классе, просто обязан забить хотя бы парочку голов в ворота соперника из Италии. Предлагаем поставить на ТБ(2.5) за 1.68 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Шинник
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сенегал — Алжир
  • Сегодня в 22:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ливерпуль
  • Завтра в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уфа — Краснодар
  • Завтра в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Интер
  • Завтра в 14:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Интер
  • Завтра в 14:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Арсенал
  • Завтра в 16:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Оренбург
  • Завтра в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Завтра в 21:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бенфика — Гвадалахара Чивас
  • Завтра в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Радость тульского «Арсенала»
  • Старт дан. В Туле «Арсенал» ушел от поражения, проигрывая «Динамо»
    • 00:52 13/07/2019     Новак и Роджер провели на корте почти пять часов
  • Уимблдон-2019. 15-летняя сенсация, стабильность Новака и провал россиянок
    • 16:39 15/07/2019     Лоран Косельни
  • Косельни и еще семь игроков, которые отказывались приезжать на предсезонку
    • 21:36 16/07/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Арсенал» — «Фиорентина». Прогноз (к. 1.68) на тоталы в матче МКЧ 21 июля 2019 года. Прогноз на «Арсенал» — «Фиорентина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
    Тоже интересно
    Гарри Магуайр Футбол Потенциальный новичок «МЮ». Является ли Магуайр лучшим защитником в мире?«Лестер» готов продать своего футболиста за 80 миллионов фунтов стерлингов 17/07/2019 в 12:260
  • 08:14
    • Россиянин Беляев завоевал серебро в плавании на открытой воде на ЧМ
  • 10:07
    • Клопп: «Манчестер Сити» — главный фаворит АПЛ-2019/20
  • 08:45
    • «Хьюстон» подписал чемпиона НБА
    Лоран Косельни Футбол Косельни и еще семь игроков, которые отказывались приезжать на предсезонкуФутболисты нашли действенный метод, чтобы оказывать давление на клубы 16/07/2019 в 21:360
  • Экспресс дня

  • Что принесет развязка КАН-2019?
  • 2.10
    •
  • 08:29
    • Гол и передача Руни принесли «Ди Си Юнайтед» разгромную победу
  • 08:00
    • Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги Европы
  • 00:58
    • Голкипер «Ювентуса» провалил медосмотр в «Бенфике»
    Эден Азар Футбол Международный кубок чемпионов: топ-клубам предстоит ответить на важные вопросыПредсезонный летний турнир пройдет в США, Европе и Азии 16/07/2019 в 12:260
  • 00:44
    • Тренер «Нефтчи»: Нас ждут тяжелые матчи с тульским «Арсеналом»
  • 00:38
    • Триппьер: Симеоне — один из лучших тренеров в мире
  • 00:21
    • «Локомотив» нацелился на хавбека сборной Перу
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие