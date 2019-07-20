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    «Интер» и «МЮ» порадуют зрителей голами

    «Манчестер Юнайтед» — «Интер». Прогноз (к. 1.75) и ставки на тоталы матча Международного кубка чемпионов 20 июля 2019 года

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    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Интер»
    Антонио Конте
    В субботу, 20 июля, английский «Манчестер Юнайтед» сыграет с итальянским «Интером» в рамках Международного кубка чемпионов. Начало матча — в 14:30 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Интер».
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    Футбол. Международный кубок чемпионов 20 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.10
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.20
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    «Манчестер Юнайтед»

    Манкунианцы завершили прошлый сезон поражением от «Кардиффа» со счетом 0:2 и в итоге остались на шестой строчке турнирной таблице АПЛ.

    Та игра не имела особого значения, но сам факт поражения стал символом нынешнего «МЮ», который вновь остался без Лиги чемпионов.

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    Уле Гуннар Сульшер проводит свою первую предсезонную подготовку у руля команды. В товарищеских матчах в этом месяце были обыграны «Перт Глори» (2:0) и «Лидс» (4:0), но выводы делать все-таки пока очень рано.

    Трансферную кампанию «Юнайтед» этим летом нельзя назвать очень активной. Вернулись ряд молодых игроков из аренды, а также были куплены хавбек «Суонси» Дэниэл Джеймс за 15 миллионов евро и защитник Аарон Уан-Биссака из «Кристал Пэлас» за 55 миллионов. В остальном — слухи о возможной продаже Поля Погба и на этом все.

    «Интер»

    Прошлый сезон миланский клуб завершил на четвертой строчке, заскочив в последний вагон в Лигу чемпионов.

    Команда в заключительном туре сумела не без труда одолеть «Эмполи» (2:1), что позволило не остаться без путевки в самый престижный турнир Европы.

    Далее последовали решительные шаги от руководства клуба. В конце мая был отправлен в отставку наставник «Интера» Лучано Спаллетти, а его место занял Антонио Конте — специалист, который является лицом целой эпохи «Ювентуса» и в целом одним из лучших итальянских тренеров современности.

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    Новый тренерский штаб получил десант новых игроков, но главная сделка может быть еще впереди. Форвард «Интера» Мауро Икарди может быть продан в «Ювентус», а его место имеет шансы занять Ромелу Лукаку из «МЮ», но пока это лишь слухи. Официально команду пополнили хавбек «Герты» Валентино Лазаро (22 млн евро), защитник «Атлетико» Диего Годин (бесплатно), голкипер «Пармы» Габриэл Бразао (6,5 млн евро) и лидер «Кальяри» Николо Барелла (12 млн евро).

    14 июля «нерадзурри» встречались с «Лугано» и добыли минимальную победу со счетом 2:1.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение англичанам. На их победу предлагают — 2.17. На ничью — 3.65, на успех итальянцев — 3.15.

    В последний раз команды встречались именно на этом турнире в 2014 году и разошлись миром — 0:0. Первый матч на МКЧ — не тот случай, когда участники смогут показать свой лучший футбол, ведь подготовка к сезону только начинается. Тем не менее, мы ждем, что команды порадуют болельщиков за океаном голами. Ставим на тотал матча больше 2,5 гола за 1.75. 0

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    «Манчестер Юнайтед» — «Интер». Прогноз (к. 1.75) и ставки на тоталы матча Международного кубка чемпионов 20 июля 2019 года. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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