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    Прервет ли «Нижний Новгород» неудачную серию в игре с «Шинником»?

    «Нижний Новгород» — «Шинник». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч ФНЛ 19 июля 2019 года

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    Прогноз на «Нижний Новгород» — «Шинник»
    Игорь Портнягин
    В пятницу, 19 июля, в рамках третьего туре первенства первой российской лиги «Нижний Новгород» на одноименном стадионе сыграет с ярославским «Шинником». Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Шинник».

    «Нижний Новгород»

    В минувшем сезоне нижегородцы финишировали на четвертой позиции в ФНЛ и играли в стыковых матчах с 13-й командой РПЛ.

    За место в высшей лиге «Нижний Новгород» проиграл борьбу «Крыльям Советам»: дома «сине-белые» уступили 1:3, а в гостях победили со счетом 1:0.

    При подготовке к новому сезону команда Дмитрия Черышева провела четыре контрольных поединка, в которых одержала во всех победы. Среди предсезонных викторий стоит выделить победу над казанским «Рубином» — 1:0.

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    • После двух встреч ФНЛ-2019/20 «Нижний Новгород» набрал только один балл и идет на 15-м месте. В первом туре нижегородцы уступили дома «Томи» (0:2), а затем расписали гостевую мировую с «Нефтехимиком» — 1:1.

    «Шинник»

    Ярославская команда закончила минувший сезон на шестой позиции, отстав от зоны переходных матчей на два пункта.

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    В межсезонье «черно-синие» сыграли в четырех товарищеских играх, в которых одну встречу выиграли, одну свели вничью и дважды проиграли.

    Два стартовых поединка в текущем розыгрыше первенства первой российской лиги дружина Александра Побегалова выиграла и с шестью очками разместилась пятой строке в турнирной таблице.

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    Начали новый сезон ярославцы с выездной виктории над «СКА-Хабаровск» со счетом 2:1, а во втором туре одолели на своей территории саранскую «Мордовию» — 1:0.

    В минувшем розыгрыше ФНЛ «Шинник» в двух встречах одолел «Нижний Новгород» с одинаковым результатом по 1:0.

    Прогноз на «Нижний Новгород» — «Шинник»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нижнего Новгорода» — 2.00, победа «Шинника» — 3.90, ничья — 3.20.

    Прогнозируем, что «Нижний Новгород» прервет неудачную серию в этом чемпионате и против «Шинника» в целом. Предлагаем поставить на победу хозяев. 0

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    «Нижний Новгород» — «Шинник». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч ФНЛ 19 июля 2019 года. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Шинник». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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