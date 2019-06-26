«Ростов» — «Спартак». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч «Кубка Матч Премьер» 26 июня 2019 года

В рамках первого тура «Кубка Париматч Премьер» 26 июня встретятся «Ростов» и «Спартак». Матч пройдет в австрийском Пеллау. Начало встречи — в 19.00 мск. Прогноз на «Ростов» — «Спартак».

«Ростов»

«Ростов» начал подготовку к новому сезону 14 июня. Подопечные Валерия Карпина пока провели один товарищеский матч — в поединке против ростовского СКА была одержана победа со счетом 3:1.

В летнее межсезонье «Ростов» успел усилиться двумя игроками из ФНЛ — защитником Дмитрием Чистяковым из «Тамбова» и нападающим Александром Саплиновым из «Балтики», а также продлить контракты с капитаном команды Александром Гацканом и финским хавбеком Романом Еременко. В состав команды вернулись Дмитрий Полоз и Хорен Байрамян, которые были в аренде.

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Что касается потерь «Ростова», то клуб покинул Тимофей Калачев, который завершил карьеру, а Сергей Паршивлюк перешел в «Динамо».

Прошлый сезон «Ростов» завершил на девятой позиции в турнирной таблице. В последних двух турах РПЛ команда поиграла «Ахмату» (0:1) и выиграла у «Зенита» (1:0).

«Спартак»

«Спартак» начал подготовку к сезону 16 июня. А 22 июня команда Олега Кононова провела контрольный матч против «Сочи». «Красно-белые» одержали разгромную победу со счетом 7:1.

В летнее межсезонье «Спартак» уже усилился аргентинским нападающим Эсекьелем Понсе. Он является заменой для Зе Луиша, который, вероятно, покинет команду. Из аренды «красно-белые» вернули Зелимхана Бакаева.

В то же время «Спартак» расстался с ветеранами команды Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым. Команду также покинет Сальваторе Бокетти.

Чемпионат России «Спартак», напомним, завершил двумя победами — 2:0 над «Оренбургом» и 2:1 над «Крыльями». Москвичи финишировали в турнирной таблице на пятом месте.

Прогноз

На победу «Ростова» в этом матче букмекеры дают коэффициент 3,70, на ничейный результат — 3,55, а на победу «Спартака» — 2,00.

В прошлом сезоне команды пересекались трижды. В рамках РПЛ «Ростов» одержал две победы: 1:0 на выезде и 2:1 дома. Зимой команды играли в рамках Кубка Матч Премьер, и там выиграли уже «красно-белые» — 2:1.

Наш прогноз на матч — обе забьют с коэффициентом 1,77.

Также можно поставить на то, что «Спартак» выиграет хотя бы один из таймов с коэффициентом 1,55. 0