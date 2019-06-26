ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дани АлвесДани Алвес: куда податься? Ромелу ЛукакуТрансферный дайджест. 18-24 июня Серхио АгуэроСкалони вышел из ловушки Сампаоли. Аргентина и Месси в четвертьфинале
  • 07:56
    • Сборная Уругвая обыграла Чили на Кубке Америки
  • 23:58
    • «Динамо» продлило контракт с Хохловым
  • 23:42
    • Сборная России сохраняет лидерство в медальном зачете Европейских игр-2019
  • 23:27
    • Фарфан выбыл до конца Кубка Америки
  • 23:15
    • Российские баскетболисты завоевали золото Европейских игр-2019
  • 22:59
    • Промес перешел в «Аякс»
  • 21:01
    • Зе Луиш может продолжить карьеру в Китае
    Все новости спорта

    Как начнут турнир в Австрии «Ростов» и «Спартак»?

    «Ростов» — «Спартак». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч «Кубка Матч Премьер» 26 июня 2019 года

    Прогнозы на футбол России Прогнозы на Спартак Прогнозы на Ростов Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Кубок Матч Премьер
    Прогноз на «Ростов» — «Спартак»
    Олег Кононов
    В рамках первого тура «Кубка Париматч Премьер» 26 июня встретятся «Ростов» и «Спартак». Матч пройдет в австрийском Пеллау. Начало встречи — в 19.00 мск. Прогноз на «Ростов» — «Спартак».
    ×
    Футбол. Кубок Матч Премьер 26 Июня 2019 года
    Ростов
  • Ростов-на-Дону
    •  Ростов 19:00 Спартак Спартак
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.05
  • Играть!
    •

    «Ростов»

    «Ростов» начал подготовку к новому сезону 14 июня. Подопечные Валерия Карпина пока провели один товарищеский матч — в поединке против ростовского СКА была одержана победа со счетом 3:1.

    В летнее межсезонье «Ростов» успел усилиться двумя игроками из ФНЛ — защитником Дмитрием Чистяковым из «Тамбова» и нападающим Александром Саплиновым из «Балтики», а также продлить контракты с капитаном команды Александром Гацканом и финским хавбеком Романом Еременко. В состав команды вернулись Дмитрий Полоз и Хорен Байрамян, которые были в аренде.

    Все прогнозы на футбол

    Что касается потерь «Ростова», то клуб покинул Тимофей Калачев, который завершил карьеру, а Сергей Паршивлюк перешел в «Динамо».

    Прошлый сезон «Ростов» завершил на девятой позиции в турнирной таблице. В последних двух турах РПЛ команда поиграла «Ахмату» (0:1) и выиграла у «Зенита» (1:0).

    «Спартак»

    «Спартак» начал подготовку к сезону 16 июня. А 22 июня команда Олега Кононова провела контрольный матч против «Сочи». «Красно-белые» одержали разгромную победу со счетом 7:1.

  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    В летнее межсезонье «Спартак» уже усилился аргентинским нападающим Эсекьелем Понсе. Он является заменой для Зе Луиша, который, вероятно, покинет команду. Из аренды «красно-белые» вернули Зелимхана Бакаева.

    В то же время «Спартак» расстался с ветеранами команды Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым. Команду также покинет Сальваторе Бокетти.

  • Лето перемен «Спартака». Глушаков и Комбаров покинули «красно-белых»
  • Реакция спортивных СМИ об уходе Глушакова и Комбарова из «Спартака»
  • 20/06/2019

    • Чемпионат России «Спартак», напомним, завершил двумя победами — 2:0 над «Оренбургом» и 2:1 над «Крыльями». Москвичи финишировали в турнирной таблице на пятом месте.

    Прогноз

    На победу «Ростова» в этом матче букмекеры дают коэффициент 3,70, на ничейный результат — 3,55, а на победу «Спартака» — 2,00.

    В прошлом сезоне команды пересекались трижды. В рамках РПЛ «Ростов» одержал две победы: 1:0 на выезде и 2:1 дома. Зимой команды играли в рамках Кубка Матч Премьер, и там выиграли уже «красно-белые» — 2:1.

    Наш прогноз на матч — обе забьют с коэффициентом 1,77.

    Также можно поставить на то, что «Спартак» выиграет хотя бы один из таймов с коэффициентом 1,55. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Нет тренера, нет капитана, нет игроков. Сборная Аргентины в упадке
    • 23:08 23/06/2019     Денис Глушаков
  • Лето перемен «Спартака». Глушаков и Комбаров покинули «красно-белых»
    • 11:56 20/06/2019     Леонид Федун
  • Новые обещания. Федун вновь заговорил о передаче «Спартака» болельщикам
    • 18:57 20/06/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Ростов» — «Спартак». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч «Кубка Матч Премьер» 26 июня 2019 года. Прогноз на «Ростов» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Нет тренера, нет капитана, нет игроков. Сборная Аргентины в упадкеАргентинская сборная переживает серьезный кризис 23/06/2019 в 23:080
  • 20:45
    • Глушаков хочет перейти в «Ростов» — СМИ
  • 20:30
    • Суперкубок России покажет Первый канал
  • 20:10
    • Дзюдоист Адамян стал чемпионом Европейских игр-2019
    Роберто Фирмино Футбол Бразилия ушла из-под давления. Команда Тите завершила групповой этап победой над ПеруБразильцы отправили в ворота соперника пять мячей и заняли первое место в группе A 23/06/2019 в 14:550
  • Экспресс дня

  • Как стартуют на КАН Кот-д'Ивуар и Тунис?
  • 3.75
    •
  • 00:54
    • Кубок Африки-2019: ничья Туниса и Анголы, разгром от Мали
  • 20:33
    • «Локомотив» обыграл «Аустрию» в товарищеском матче
  • 20:20
    • Кот-д'Ивуар обыграл ЮАР на Кубке Африки
    Неймар Футбол Следующий клуб Неймара. Плюсы и минусы «МЮ», «Барселоны» и «Реала»Похоже, бразильский футболист покинет «Пари Сен-Жермен» 22/06/2019 в 22:560
  • 19:45
    • Италия будет принимать Олимпийские игры-2026
  • 19:16
    • Щенников получил перелом лодыжки
  • 16:57
    • «МЮ» отказал ПСЖ в обмене Неймара на Погба
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие