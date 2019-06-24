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    Сможет ли Франция финишировать первой в группе C?

    Франция U21 — Румыния U21. Прогнозы (к. 1.94) и ставки на матч молодежного чемпионата Европы по футболу 24 июня 2019 года

    Прогнозы на U21 Евро-2019 Прогнозы на сборную Франции Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на сборную Румынии
    Прогноз на Франция U21 — Румыния U21
    Янис Хаджи
    В понедельник, 24 июня, сборная Франции сыграет с командой Румынии в рамках третьего тура группового этапа молодежного чемпионата Европы. Встреча группы C, которая пройдет в Чезене, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на Франция U21 — Румыния U21.
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    Футбол. U21 Евро-2019. Группа C 24 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.55
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  • 1.90
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    Франция U21

    За тур до завершения группового этапа Евро-2019 сборная Франции занимает второе место в турнирной таблице группы С, имея на своем счету 6 очков.

    «Трехцветные» стартовали на турнире с победы над Англией (2:1). Проигрывая вплоть до 89-й минуты, они сумели одолеть соперника.

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    После этого подопечные Сильвена Риполля с минимальным счетом переиграли Хорватию (1:0) благодаря голу Муссы Дембеле.

    Румыния U21

    Футболисты сборной Румынии возглавляют турнирную таблицу, тоже набрав 6 очков в двух стартовых турах.

    Сначала команда Мирела Рэдоя одержала крупную победу над командой Хорватии (4:1). Один из голов в этом матче забил Янис Хаджи — сын известного в прошлом форварда Георге Хаджи.

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    После этого румыны переиграли команду Англии (4:2). Вновь один из голов забил Хаджи, дубль на последних минутах оформил Флоринел Коман.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество «трехцветным»: победа сборной Франции — 3.30, победа сборной Румынии — 5.60, ничья — 1.75.

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    Исходя из турнирного расклада, обе команды устроит ничья, но мы сомневаемся, что молодые футболисты будут откровенно валять дурака на поле, устраивая «договорняк».

    У французов хуже разница забитых и пропущенных мячей, а это значит, что им нужно идти вперед и искать счастья у чужих ворот. В то же время у румын должно появиться дополнительное пространство для организации контратак.

    Нам кажется, что встреча должна получиться результативной, поэтому наш прогноз — «тотал голов больше 2» за 1.94.

    Также можно присмотреться к ставке «обе команды забьют», которая принимается с коэффициентом 1.80. 0

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    Франция U21 — Румыния U21. Прогнозы (к. 1.94) и ставки на матч молодежного чемпионата Европы по футболу 24 июня 2019 года. Прогноз на Франция U21 — Румыния U21. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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