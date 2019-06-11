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    Германия должна без проблем справиться с Эстонией

    Германия — Эстония. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч отбора к Евро-2020 11 июня 2019 года

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    Прогноз на Германия — Эстония
    Лерой Сане
    На «Опель Арене» в Майнце сборная Германии будет решать свои турнирные задачи в квалификации к Евро-2020. Команда встретится с Эстонией, матч с которой начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на Германия — Эстония.

    Германия

    Немцы являются второй командой в квинтете C. На счету у них 6 очков и это на 3 пункта больше, чем у голландцев. Однако это и на 3 балла меньше, чем у Северной Ирландии, хотя у Германии еще одна игра в запасе.

    В предыдущих 2 турах «орлы» одержали две важные победы. Тяжелее всего 3 очка дались в Нидерландах, где с «оранжевыми» хозяевам пришлось несладко. Однако в конце матча они все же забили победный гол и выиграли 2:3. Затем был менее сложный выезд в Беларусь и, соответственно, победа 0:2.

    Все прогнозы на Евро-2020

    На текущем Евро это будет первая домашняя игра для «Бундестим». Именно поэтому они приложат все усилия, чтобы взять 3 очка.

    Эстония

    Эстония не может выиграть на чемпионате Европы уже 5 матчей кряду. Что касается текущего розыгрыша, то здесь эстонцы потерпели 2 поражения в двух сыгранных поединках — 2:0 от Северной Ирландии и 1:2 от того же соперника, только в родных стенах.

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    Итого, у команды 0 набранных баллов и единственное, что отделяет их от последней строчки — это разница забитых и пропущенных мячей. Если у Беларуси она составляет -7, то у Эстонии этот показатель составляет -3.

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    • «Синие футболки» не смогли выиграть в 7 из 10 последних выездных матчей. Очень высока вероятность, что эта статистика будет «улучшена», поскольку с серьезными соперниками у гостей постоянно возникают проблемы.

    Прогноз

    Коэффициенты говорят сами за себя — 1.03 на Германию и 45.0 на Эстонию. Ничья же оценена коэффом 17.5.

    Германия просто обязана выиграть в таком поединке. В штабе сборной все это понимают. Так что выводы стоит делать, опираясь на такую идею. Если «орлы» забили на выезде голландцам 3 мяча, то дома «синим» они должны отгрузить больше. Прогноз — ИТ 1 больше 3.5 с коэффициентом 1.74. 0

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    Германия — Эстония. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч отбора к Евро-2020 11 июня 2019 года. Прогноз на Германия — Эстония. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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