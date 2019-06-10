Польша — Израиль. Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч квалификации Евро-2020 10 июня 2019 года

В понедельник, 10 июня, сборная Польши на своем поле примет команду Израиля в рамках квалификации Евро-2020. Встреча группы G, которая пройдет в Варшаве, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Польша — Израиль.

Польша

Сборная Польши осенью понизилась в классе в Лиге Наций, вылетев из дивизиона А. После этого команду покинул Адам Навалка, и в отборе на Евро-2020 поляки стартовали уже под руководством Ежи Бженчека.

В двух первых турах польская сборная набрала максимальное количество очков, обыграв Австрию и Латвию и не пропустив ни одного гола.

Австрийцы были обыграны на выезде со счетом 1:0 благодаря голу Кшиштофа Пентека, а у Латвии Польша выиграла уже на своем поле со счетом 2:0.

В предыдущем туре коллектив одолел на выезде Северную Македонию с минимальным результатом 1:0. Благодаря этим успехам он с максимальным количеством очков лидирует в группе.

Израиль

Сборная Израиля выступала в третьем дивизионе Лиги наций. По итогам трех туров команда заняла второе место в группе и не смогла повыситься в классе.

До старта в отборе Евро-2020 ближневосточная сборная добыла три победы. Единственное поражение в этой серии случилось против Шотландии в заключительном туре Лиги наций.

Так себе коллектив стартовал и в отборе на европейскую квалификацию, сыграв вничью 1:1 дома против Словении. Но затем были биты Австрия (4:2) и Латвия (3:0), что позволило ему стать вторым в группе с отставанием в два балла от грядущего соперника.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,50, тогда как успех гостей оценивается в 6,50, а ничья — в 4,20.

Рекомендуем ставить на то, что Польша выиграет, и обе команды забьют за 3,30. 0