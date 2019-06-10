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    Отдаст ли Польша лидерство Израилю?

    Польша — Израиль. Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч квалификации Евро-2020 10 июня 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Польши
    Прогноз на Польша — Израиль
    Польша лидирует в группе G
    В понедельник, 10 июня, сборная Польши на своем поле примет команду Израиля в рамках квалификации Евро-2020. Встреча группы G, которая пройдет в Варшаве, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Польша — Израиль.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа G 10 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 7.50
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    Польша

    Сборная Польши осенью понизилась в классе в Лиге Наций, вылетев из дивизиона А. После этого команду покинул Адам Навалка, и в отборе на Евро-2020 поляки стартовали уже под руководством Ежи Бженчека.

    В двух первых турах польская сборная набрала максимальное количество очков, обыграв Австрию и Латвию и не пропустив ни одного гола.

    Австрийцы были обыграны на выезде со счетом 1:0 благодаря голу Кшиштофа Пентека, а у Латвии Польша выиграла уже на своем поле со счетом 2:0.

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    В предыдущем туре коллектив одолел на выезде Северную Македонию с минимальным результатом 1:0. Благодаря этим успехам он с максимальным количеством очков лидирует в группе.

    Израиль

    Сборная Израиля выступала в третьем дивизионе Лиги наций. По итогам трех туров команда заняла второе место в группе и не смогла повыситься в классе.

    До старта в отборе Евро-2020 ближневосточная сборная добыла три победы. Единственное поражение в этой серии случилось против Шотландии в заключительном туре Лиги наций.

    Так себе коллектив стартовал и в отборе на европейскую квалификацию, сыграв вничью 1:1 дома против Словении. Но затем были биты Австрия (4:2) и Латвия (3:0), что позволило ему стать вторым в группе с отставанием в два балла от грядущего соперника.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,50, тогда как успех гостей оценивается в 6,50, а ничья — в 4,20.

    Рекомендуем ставить на то, что Польша выиграет, и обе команды забьют за 3,30. 0

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    Польша — Израиль. Прогноз (к. 3.30) и ставки на матч квалификации Евро-2020 10 июня 2019 года. Прогноз на Польша — Израиль. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.30
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