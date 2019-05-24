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    Смогут ли более сыгранные нигерийцы выиграть у Катара?

    Катар U20 — Нигерия U20. Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 24 мая 2019 года

    Прогнозы на ФИФА Прогнозы на U20 ЧМ-2019 Прогнозы на сборную Катара Прогнозы на сборную Нигерии
    Прогноз на Катар U20 — Нигерия U20
    Майкл Кингсли
    В польском городе Тыхы состоится очередной поединок молодежного чемпионата мира, в котором сильнейшего будут определять сборные Катара U20 и Нигерии U20. Матч 1 тура мундиаля пройдет на стадионе «Тихий Сити» и начнется в 19:00 по мск. Прогноз на Катар U20 — Нигерия U20.
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    Футбол. U20 ЧМ-2019. Группа D 24 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.30
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.43
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    Катар U20

    Для молодежной сборной Катара это будет очередной шанс выйти из группы на ЧМ. В 2015 году команда заняла последнее место в группе. За последние 25 лет «бордовые» смогут выступить на мундиале лишь второй раз, так что желания у номинальных хозяев много.

    Последний сбор катарской молодежи был прошлым летом в рамках турнира COTIF, на котором она провела всего 9 поединков. Даже неудачное завершение ЧМ-2015 U20 не смогло как-то повлиять на результаты в COTIF. За 9 встреч Катар одержал лишь 3 победы и один раз сыграл вничью. В 5 случаях сборная проигрывала.

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    Представители Ближнего Востока терпели поражение в последних трех выступлениях — 0:1 с Уругваем, 2:1 с Марокко и 3:0 с Россией. Короче говоря, фаворитом группы D сборную Катара считать точно не стоит.

    Нигерия U20

    Молодежка Нигерии все-таки может считаться фаворитом этой пары. Во-первых, команда сумела выйти в плей-офф в 2015 году, заняв второе место в своей группе с 6 очками. В 1/8 финала африканцы встретились немцами и проиграли лишь 1:0.

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    Во-вторых, «суперорлы» в этом сезоне провели намного больше сборов, поэтому такой расклад должен положительно сказаться на сыгранности номинальных гостей. Последний свой матч нигерийцы провели 5 мая против молодежной сборной Саудовской Аравии и проиграли со счетом 2:1.

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  • 20/05/2019

    • Отдельно стоит выделить выступление команды на Кубке африканских наций. На этом турнире «африканские бразильцы» заняли 4 место. Они попали в полуфинал, где уступили Мали U20. В борьбе за бронзу Нигерия проиграла ЮАР. Во всех двух случаях «зелено-белые» давали настоящий бой соперникам.

    Прогноз

    Букмекеры считают, что у Нигерии U20 больше шансов в этом матче, чем у Катара U20. На победу первых дают 1.47, тогда как на победу вторых — 6.40. Коэффициентом 4.70 оценивается ничья.

    Мы солидарны с букмекерскими конторами, поскольку тоже считаем Нигерию фаворитом противостояния. Зимой команда провела серьезный турнир, выступив вполне достойно, хотя и не с наилучшим результатом.

    Полагаем, что именно сыгранность станет главным фактором успеха нигерийцев. Это станет причиной, по которой «суперорлы» одержат победу. Прогноз — победа 2 и тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.12. 0

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    Катар U20 — Нигерия U20. Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 24 мая 2019 года. Прогноз на Катар U20 — Нигерия U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.12
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