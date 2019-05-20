«Рубин» — «Анжи». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата России 20 мая 2019 года

В рамках 29-го тура РПЛ «Рубин» будет принимать «Анжи». Матч пройдет 20 мая на «Казань Арене». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Рубин» — «Анжи».

«Рубин»

«Рубин» в заключительных турах РПЛ уже не преследует особых турнирных задач. Команда Кубрана Бердыева не попадет в еврокубки, но и вылет ей не грозит.

На данный момент «Рубин», набрав 35 очков, занимает в турнирной таблице РПЛ десятое место. У казанцев — десятое-одиннадцатое места по забитым голам (24) и девятое по пропущенным (29).

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В предыдущем туре «Рубин» был разгромлен «Локомотивом» (0:4), а до этого выдал единственную в весенней части сезона серию из трех матчей подряд без поражений: 1:1 против «Уфы», 1:1 против «Спартака» и победа 2:0 над «Оренбургом».

На своем поле у «Рубина» в текущем чемпионате 6 побед, 6 ничьих и 2 поражения.

«Анжи»

«Анжи» досрочно вылетел из РПЛ. Махачкалинский клуб уже не поднимется выше пятнадцатого места, а значит напрямую покидает высший дивизион.

После 28-ми туров у команды Магомеда Адиева в активе 20 очков, а у идущей на четырнадцатом месте «Уфы» — 26. «Анжи» уже не догонит уфимцев из-за худшего результата в личных встречах.

«Анжи» — худшая команда лиги по забитым голам (лишь 13), а пропускает больше, чем махачкалинцы только «Енисей» (48 против 49 голов).

Отметим, что в предыдущий раз «Анжи» побеждал еще 1 марта, когда обыграл «Оренбург». После этого команда выдала десятиматчевую серию без побед (и лишь с двумя ничьими). В двух предыдущих турах махачкалинцы уступили «Енисею» (1:3) и «Арсеналу» (0:1).

На выезде в текущем чемпионате у «Анжи» 3 победы (из пяти всего), 1 ничья и 10 поражений.

Прогноз

На победу «Рубина» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,19, на ничью — 7,30, а на победу «Анжи» — 14,50.

Матч этих команд в первом круге завершился вничью со счетом 1:1.

Наш прогноз на матч — победа «Рубина» и тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,73.

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