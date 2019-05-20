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    «Рубин» продлит безвыигрышную серию «Анжи»

    «Рубин» — «Анжи». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата России 20 мая 2019 года

    Прогнозы на футбол России Прогнозы на РПЛ Прогнозы на Рубин Прогнозы на Анжи
    Прогноз на «Рубин» — «Анжи»
    Вячеслав Подберезкин
    В рамках 29-го тура РПЛ «Рубин» будет принимать «Анжи». Матч пройдет 20 мая на «Казань Арене». Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Рубин» — «Анжи».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Мая 2019 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 19:00 Анжи Анжи
  • Махачкала
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.18
  • X
  • 6.70
  • 2
  • 16.50
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    «Рубин»

    «Рубин» в заключительных турах РПЛ уже не преследует особых турнирных задач. Команда Кубрана Бердыева не попадет в еврокубки, но и вылет ей не грозит.

    На данный момент «Рубин», набрав 35 очков, занимает в турнирной таблице РПЛ десятое место. У казанцев — десятое-одиннадцатое места по забитым голам (24) и девятое по пропущенным (29).

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    В предыдущем туре «Рубин» был разгромлен «Локомотивом» (0:4), а до этого выдал единственную в весенней части сезона серию из трех матчей подряд без поражений: 1:1 против «Уфы», 1:1 против «Спартака» и победа 2:0 над «Оренбургом».

    На своем поле у «Рубина» в текущем чемпионате 6 побед, 6 ничьих и 2 поражения.

    «Анжи»

    «Анжи» досрочно вылетел из РПЛ. Махачкалинский клуб уже не поднимется выше пятнадцатого места, а значит напрямую покидает высший дивизион.

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    После 28-ми туров у команды Магомеда Адиева в активе 20 очков, а у идущей на четырнадцатом месте «Уфы» — 26. «Анжи» уже не догонит уфимцев из-за худшего результата в личных встречах.

    «Анжи» — худшая команда лиги по забитым голам (лишь 13), а пропускает больше, чем махачкалинцы только «Енисей» (48 против 49 голов).

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  • 17/05/2019

    • Отметим, что в предыдущий раз «Анжи» побеждал еще 1 марта, когда обыграл «Оренбург». После этого команда выдала десятиматчевую серию без побед (и лишь с двумя ничьими). В двух предыдущих турах махачкалинцы уступили «Енисею» (1:3) и «Арсеналу» (0:1).

    На выезде в текущем чемпионате у «Анжи» 3 победы (из пяти всего), 1 ничья и 10 поражений.

    Прогноз

    На победу «Рубина» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,19, на ничью — 7,30, а на победу «Анжи» — 14,50.

    Матч этих команд в первом круге завершился вничью со счетом 1:1.

    Наш прогноз на матч — победа «Рубина» и тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,73.
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    «Рубин» — «Анжи». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата России 20 мая 2019 года. Прогноз на «Рубин» — «Анжи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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