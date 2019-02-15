«Куинз Парк Рейнджерс» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии 15 февраля 2019 года

В пятницу, 15 февраля, «Куинз Парк Рейнджерс» будет принимать на своем поле «Уотфорд» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Начало поединка — в 22:45 мск. Прогноз на «Куинз Парк Рейнджерс» — «Уотфорд».

КПР

В этом розыгрыше Кубка Англии «Куинз Парк Рейнджерс» уже успел пройти два раунда соревнований. Началось все со стадии 1/32 финала, где он одолел дома лидера Чемпионшипа «Лидс» со счетом 2:1.

Затем состоялась дуэль с «Портсмутом», в котором была зафиксирована ничья (1:1). Из-за этого командам пришлось выходить на поле друг против друга в переигровке, где «Обручи» выиграли 2:0.

В первенстве первого английского дивизиона подопечные Стива Макларена после 31 матча занимают 18 позицию, имея в своем активе 39 баллов и опережают зону вылета на 11 пунктов. Коллектив добыл лишь одну победу в семи предыдущих поединках при пяти поражениях.

«Уотфорд»

Как и его грядущий соперник, «Уотфорд» стартовал с третьего раунда Кубка Англии. На этой стадии «Шершни» переиграли заштатный «Уокинг» со счетом 2:0.

В 1/16 финала уже настала очередь своего знакомого по Премьер-лиге «Ньюкасла». Подопечные Хави Грасии снова играли в гостях и снова победили 2:0.

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Все хорошо для команды складывается и национальном чемпионате, где она идет на восьмой позиции в 13 очках от зоны Лиги Европы. В предыдущих девяти матчах во всех турнирах коллектив потерпел только одно поражение при четырех победах.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,85, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,33, а ничья — в 3,50.

Рекомендуем ставить на то, что Трой Дини забьет, и «Уотфорд» выиграет за 3,75.

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