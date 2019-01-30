«Бетис» — «Эспаньол». Прогноз на матч четвертьфинала Кубка Испании 30 января 2019 года

30 января на стадионе «Бенито Вильямарин» состоится ответный четвертьфинальный поединок Кубка Испании между «Бетисом» и «Эспаньолом». Стартовый свисток будет дан в 21:30 по мск. Прогноз на «Бетис» — «Эспаньол».

«Бетис»

Кубок Короля для «Бетиса» начался с 1/8 финала. В этом раунде севильский клуб встречался с «Реал Сосьедадом». Первая игра завершилась нулевой ничьей. Во второй раз «полосатые» снова сыграли вничью, только хозяевам удалось забить дважды и тем самым выиграть по количеству забитых голов на выезде.

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В 1/4 «Бетис» попал на «Эспаньол». В Барселоне команды разошлись миром (1:1). Таким образом, и в этот раз «огурцы» имеют небольшой перевес по забитым голам в гостевом матче.

На своем поле «бело-зеленые» уступили только в 3 из 16 домашних выступлений в нынешнем сезоне. Также стоит отметить, что хозяева играли вничью в трех последних играх в Кубке Испании.

В лазарете клуба Хоакин, Хави Гарсия и Хуниор.

«Эспаньол»

«Эспаньол» попал на «Вильярреал». Первую встречу барселонский коллектив провел в гостях, где сыграл вничью со счетом 2:2. На своем поле «сине-белые» одержали победу (3:1).

В гостях «Эспаньол» выступает плохо. «Канарейки» проиграли в 8 из 13 гостевых игр в этом сезоне. Победить удалось только в одной. Это очень плохой результат, который не добавляет оптимизма, если учитывать статистику соперника в домашних матчах.

«Эспаньолу» не удастся отсиживаться в обороне, поскольку голевая статистика не в их пользу, поэтому «попугаи» будут идти вперед, тем самым давая возможность «Бетису» проводить свои контратаки.

В матче не примут участие Лопес, Перес, Налдо и Дуарте.

Прогноз

«Бетис» — фаворит встречи. На его победу дается коэффициент 1,92, а на победу гостей — 4,10. Ничья оценивается цифрой 3,50.

«Огурцы» уверенно играют на домашней арене. Учитывая слабые выступления гостей на чужих полях, мы прогнозируем победу «Бетиса». Возможно, даже минимальную. 0