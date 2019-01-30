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    Как «Бетис» распорядится своим преимуществом?

    «Бетис» — «Эспаньол». Прогноз на матч четвертьфинала Кубка Испании 30 января 2019 года

    Кубок Испании Футбол Испании Бетис Эспаньол
    Прогноз на «Бетис» — «Эспаньол»
    Болельщики «Бетиса»
    30 января на стадионе «Бенито Вильямарин» состоится ответный четвертьфинальный поединок Кубка Испании между «Бетисом» и «Эспаньолом». Стартовый свисток будет дан в 21:30 по мск. Прогноз на «Бетис» — «Эспаньол».
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    «Бетис»

    Кубок Короля для «Бетиса» начался с 1/8 финала. В этом раунде севильский клуб встречался с «Реал Сосьедадом». Первая игра завершилась нулевой ничьей. Во второй раз «полосатые» снова сыграли вничью, только хозяевам удалось забить дважды и тем самым выиграть по количеству забитых голов на выезде.

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    В 1/4 «Бетис» попал на «Эспаньол». В Барселоне команды разошлись миром (1:1). Таким образом, и в этот раз «огурцы» имеют небольшой перевес по забитым голам в гостевом матче.

    На своем поле «бело-зеленые» уступили только в 3 из 16 домашних выступлений в нынешнем сезоне. Также стоит отметить, что хозяева играли вничью в трех последних играх в Кубке Испании.

    В лазарете клуба Хоакин, Хави Гарсия и Хуниор.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» попал на «Вильярреал». Первую встречу барселонский коллектив провел в гостях, где сыграл вничью со счетом 2:2. На своем поле «сине-белые» одержали победу (3:1).

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    В гостях «Эспаньол» выступает плохо. «Канарейки» проиграли в 8 из 13 гостевых игр в этом сезоне. Победить удалось только в одной. Это очень плохой результат, который не добавляет оптимизма, если учитывать статистику соперника в домашних матчах.

    «Эспаньолу» не удастся отсиживаться в обороне, поскольку голевая статистика не в их пользу, поэтому «попугаи» будут идти вперед, тем самым давая возможность «Бетису» проводить свои контратаки.

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    Прогноз

    «Бетис» — фаворит встречи. На его победу дается коэффициент 1,92, а на победу гостей — 4,10. Ничья оценивается цифрой 3,50.

    «Огурцы» уверенно играют на домашней арене. Учитывая слабые выступления гостей на чужих полях, мы прогнозируем победу «Бетиса». Возможно, даже минимальную. 0

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    Прогноз на «Бетис» — «Эспаньол». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92. 30 января на стадионе «Бенито Вильямарин» состоится ответный четвертьфинальный поединок Кубка Испании между «Бетисом» и «Эспаньолом». Стартовый свисток будет дан в 21:30 по мск.
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