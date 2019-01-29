«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз на АПЛ 29 января 2019 года

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится поединок 24 тура английской Премьер-лиги, в котором примут участие «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». Начало встречи в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» сейчас борется за сохранение прописки в элите английского футбола. Команда на сегодня находится лишь в двух очках от зоны вылета.

В девяти последних матчах у «Сорок» было мало успеха. Только в двух играх данной серии команде удалось добиться положительного результата: на выезде в дополнительное время хозяева обыграли «Блэкберн» (4:2) в Кубке Англии, а затем одержали уверенную победу над «Кардиффом» (3:0).

Календарь и таблица АПЛ

Это была первая победа подопечных Рафаэля Бенитеса за полтора месяца в Премьер-лиге. Ко всем бедам добавился и вылет из кубка страны после домашнего поражения от «Уотфорда» (0:2).

«Манчестер Сити»

В АПЛ «Манчестер Сити» идет вторым, отставая от «Ливерпуля» на четыре пункта. Таким образом, «Горожане» имеют шансы на чемпионство даже несмотря на то, что ранее потеряли лидерство в Премьер-лиге.

В последних восьми встречах на всех фронтах манкунианцы одерживали только победы. В начале января удалось стартовать с обыгрыша «Ливерпуля» (2:1). Затем команда набрала шесть очков благодаря положительному результату во встречах с «Хаддерсфилдом» и «Вулверхэмптоном».

Что примечательно — после успеха в очной дуэли с конкурентом в борьбе за титул, подопечные Пепа Гвардиолы выигрывают в шести поединках без единого пропущенного мяча с разницей мячей 28-0. Посему единственным препятствием на пути очередной виктории может быть только усталость коллектива.

Прогноз

Букмекеры почти не сомневаются в победе гостей, коэффициент на победу которых равен 1,20, тогда как успех хозяев поля оценивается в 15,00, а ничья — в 6,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Манчестер Сити» выиграет, и серия без пропущенных мячей «Горожан» все-таки закончится, а значит — обе команды забьют за 2,62. 0