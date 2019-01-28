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    Кто станет первым финалистом Кубка Азии?

    Иран — Япония. Прогноз и ставки на матч Кубка Азии 28 января 2019

    Кубок Азии Сборная Японии Сборная Ирана
    Прогноз на Иран — Япония
    Сборная Ирана
    В понедельник, 28 января, команда Ирана сыграет против сборной Японии в рамках 1/2 финала Кубка Азии. Начало матча — в 17:00 по мск. Прогноз на Иран — Япония.
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    Иран

    На групповом этапе иранцы обыграли Йемен (5:0) и Вьетнам (2:0), а также поделили очки с Ираком (0:0).

    С семью очками они заняли первое место в своем квартете, опередив иракцев только по дополнительным показателям.

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  • 21/01/2019

    • В 1/8 финала сборная Ирана победила команду Омана со счетом 2:0. Оманцы в начале встречи не смогли реализовать 11-метровый удар.

    В четвертьфинале иранцы разгромили команду Китая со счетом 3:0.

    Все прогнозы на футбол

    В пяти прошедших матчах нападающий «Рубина» Сердар Азмун записал на свой счет 4 гола и голевую передачу, еще 3 гола и 2 ассиста на свой счет записал Мехди Тареми.

    Иранцы три раза выигрывали Кубок Азии, но последний раз аж 1976 году.

    Япония

    Сборная Японии попала в группу F, в которой заняла первое место, набрав 9 очков в трех матчах.

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    В первой встрече Япония обыграла Туркменистан (3:2), затем был повержен Оман (0:1), а в последней игре групповой стадии была одержана победа над Узбекистаном (2:1).

    В 1/8 японцы одержали победу над командой Саудовской Аравии. Исход поединка решил один гол, забитый в начале первого тайма.

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    В четвертьфинала «синие самураи» одолели команду Вьетнама со счетом 1:0, реализовав пенальти во втором тайме.

    По два гола в 5 матчах забили Рицу Доан и Юя Осако. Сборная Японии 4 раза выигрывала Кубок Азии, последний раз в 2011 году.

    Прогноз

    Букмекеры считают Иран фаворитом матча. На победу иранской команды в основное время дается коэффициент 2,85, тогда как на ничью — 3,90, а на успех Японии — 3,65.

    На проход Ирана в финал дается коэффициент 1,60, за успех Японии дают 2,35.

    Обе команды уверенно дошли до полуфинала. Японцы выиграли все матчи, но Иран не пропустил ни одного мяча. Прогнозируем, что в матче с Японией иранцы как минимум не проиграют в основное время.

    Учитывая надежность обороны Ирана вряд ли стоит рассчитывать на большое количество голов в матче. интересны варианты ТМ 2,5 за 1,40 и «Обе забьют — нет» за 1,55. 0

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    Прогноз на Иран — Япония. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В понедельник, 28 января, команда Ирана сыграет против сборной Японии в рамках 1/2 финала Кубка Азии. Начало матча — в 17:00 по мск.
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