Иран — Япония. Прогноз и ставки на матч Кубка Азии 28 января 2019

В понедельник, 28 января, команда Ирана сыграет против сборной Японии в рамках 1/2 финала Кубка Азии. Начало матча — в 17:00 по мск. Прогноз на Иран — Япония.

Иран

На групповом этапе иранцы обыграли Йемен (5:0) и Вьетнам (2:0), а также поделили очки с Ираком (0:0).

С семью очками они заняли первое место в своем квартете, опередив иракцев только по дополнительным показателям.

В 1/8 финала сборная Ирана победила команду Омана со счетом 2:0. Оманцы в начале встречи не смогли реализовать 11-метровый удар.

В четвертьфинале иранцы разгромили команду Китая со счетом 3:0.

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В пяти прошедших матчах нападающий «Рубина» Сердар Азмун записал на свой счет 4 гола и голевую передачу, еще 3 гола и 2 ассиста на свой счет записал Мехди Тареми.

Иранцы три раза выигрывали Кубок Азии, но последний раз аж 1976 году.

Япония

Сборная Японии попала в группу F, в которой заняла первое место, набрав 9 очков в трех матчах.

В первой встрече Япония обыграла Туркменистан (3:2), затем был повержен Оман (0:1), а в последней игре групповой стадии была одержана победа над Узбекистаном (2:1).

В 1/8 японцы одержали победу над командой Саудовской Аравии. Исход поединка решил один гол, забитый в начале первого тайма.

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В четвертьфинала «синие самураи» одолели команду Вьетнама со счетом 1:0, реализовав пенальти во втором тайме.

По два гола в 5 матчах забили Рицу Доан и Юя Осако. Сборная Японии 4 раза выигрывала Кубок Азии, последний раз в 2011 году.

Прогноз

Букмекеры считают Иран фаворитом матча. На победу иранской команды в основное время дается коэффициент 2,85, тогда как на ничью — 3,90, а на успех Японии — 3,65.

На проход Ирана в финал дается коэффициент 1,60, за успех Японии дают 2,35.

Обе команды уверенно дошли до полуфинала. Японцы выиграли все матчи, но Иран не пропустил ни одного мяча. Прогнозируем, что в матче с Японией иранцы как минимум не проиграют в основное время.

Учитывая надежность обороны Ирана вряд ли стоит рассчитывать на большое количество голов в матче. интересны варианты ТМ 2,5 за 1,40 и «Обе забьют — нет» за 1,55. 0