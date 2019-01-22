«Хетафе» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч Кубка Испании 22 января 2019 года

Во вторник, 22 января, «Хетафе» будет принимать на своем поле «Валенсию» в рамках первого матча четвертьфинала Кубка Испании. Начало поединка — в 23:30 мск. Прогноз на «Хетафе» — «Валенсия».

«Хетафе»

До 6 января подопечные Пепе Бордаласа не поигрывали шесть матчей во всех турнирах. Декабрь они начали с крупной домашней победы над «Эспаньолом» (3:0) в рамках Примеры.

Затем в Кубке Испании на своем поле «Хетафе» разгромил «Кордобу» со счетом 5:1. Выездной матч с «Леганесом» завершился вничью 1:1, а вернувшись домой, «Горожане» победили «Реал Сосьедад» (1:0).

Новый год начался с домашнего поражения от «Барселоны» (1:2), однако после этого коллектив снова не знает поражений вот уже четыре поединка.

Между успешными матчами в 1/8 финала Кубка Испании против «Вальядолида» (1:0 и 1:1) команда вырвала победу у «Вильярреала» (2:1) и разгромила пятый «Алавес» (4:0), благодаря чему удерживает шестое место в Примере.

«Валенсия»

«Валенсия» находится на восьмом месте Ла Лиги с 26 очками. Ситуация в середине таблицы такая, что после каждого матча команды меняются позициями — так, перед минувшим туром «Летучие Мыши» были 11-ми.

В семи последних матчах «Валенсия» три раза играла вничью, дважды проигрывала и в двух случаях выигрывала. До прошлой субботы победа над «Уэской» и была единственной в этой серии в рамках первенства.

Затем последовало поражение от «Алавеса» (1:2), а позже подопечные Марселино не удержала победный результат в домашней игре с «Вальядолидом» (1:1).

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Тем не менее, разгром «Спортинга» (3:0) после поражения 1:2 на выезде в первом матче позволил выйти в четвертьфинал Кубка Испании, а успех против «Сельты» (2:1) — подняться сразу на три строчки в чемпионате страны.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение в первом поединке хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,45, тогда как успех гостей оценивается в 3,00, а ничья — в 3,10.

Рекомендуем ставить на то, что «Хетафе» выиграет, и обе команды забьют за 6,00. 0