«Лестер» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч английской Премьер-лиги 8 декабря 2018 года

«Лестер»
«Лестер» после 15-ти матчей Премьер-лиги расположился на девятой позиции в турнирной таблице. Команда заработала в этих матчах 22 балла и отстает от шестой строчки всего лишь на одно очко.
В отличие от своего предстоящего соперника, подопечные Клода Пюэля не проигрывают уже в семи поединках во всех турнирах. А непосредственно в чемпионате их беспроигрышная серия (при двух победах) составляет пять матчей.
В этот период «Лисы» сыграли на своем поле вничью с «Бернли» (0:0) и «Вест Хэмом» (1:1), а также с «Брайтоном» (1:1) и «Фулхэмом» (1:1) на выезде. Кроме того, коллектив переиграл «Кардифф» (1:0) в гостях и дома «Уотфорд» (2:0), а также «Саутгемптон» (0:0) по пенальти в Кубке Лиги.
«Тоттенхэм»
У команды из Лондона во внутреннем чемпионате дела идут вполне нормально, если не считать поражения в лондонском дерби с «Арсеналом» (2:4). Тем не менее, этот прошлый поединок заставил игроков «Тоттенхэма» набраться спортивной злости и реабилитироваться перед родными болельщиками.
На сегодня ситуация у клуба такова, что он находится на 3-м месте с 33 очками. Этому способствовала победа над «Саутгемптоном» (3:1) в прошлом туре, а также поражение «Челси» и осечка тех же «Канониров».
Одной отличительной особенностью «Шпор» в первой половине нынешнего сезона АПЛ является отсутствие ничейных результатов. Что касается голов, то здесь видны некоторые проблемы с обороной, поскольку в 15-ти предыдущих матчах было пропущено 16 мячей — худший результат в первой пятерке.
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,80, а ничья — в 3,60.
Рекомендуем ставить на то, что «Тоттенхэм» выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0